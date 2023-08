Olympiavoittaja Neeraj Chopra on Budapestin keihäsfinaalin ainoa suosikki – Oliver Helanderin täytyy saada jalat terävästi rytmiin ja pitoa tukeen

Keihäänheittäjä Lassi Etelätalo keksii vain yhden suosikin Budapestin MM-kisojen keihäsfinaaliin. Intialainen olympiavoittaja Neeraj Chopra jysäytti karsinnassa nätisti ja vaivattomasti keihään 88,77 metriin, eivätkä vastustajat olleet läheskään yhtä vakuuttavia.

– Chopra näytti karsintasuorituksellaan, ettei loppukilpailussa ole muita suosikkeja voittajaksi, finaalista karsiutunut Etelätalo ennakoi sunnuntain loppukilpailua.

On turvallista olettaa, että Chopra pystyy loppukilpailussa vähintään samaan kuin karsinnassa. Häneltä saatetaan nähdä MM-finaalissa jopa uran ensimmäinen ysikymppinen.

– Chopralla liikkuvuudet ovat valtavan hyvät ja ajoitukset toimivat, Etelätalo kehuu.

– Hänellä tuki ja kroppa pitävät niin, että hän saa voiman hyvin keihääseen.

Chopra kilpailee harvakseltaan, mutta aina korkealla tasolla. Etelätalo kunnioittaa kärkiheittäjistä myös Tshekin nelinkertaisen arvokisamitalistin Jakub Vadlejchin varmuutta.

– Chopra ja Vadlejch ovat täällä varmimmat mitaleilla.

Nadeem voi yllättää

Kärkikaksikon haastajiksi Etelätalo luettelee neljä heittäjää. Karsinnassa Etelätalon listalle seuloutuivat Pakistanin Arshad Nadeem, saksalainen Euroopan mestari Julian Weber, ainoana Suomea edustava Oliver Helander ja Liettuan Edis Matusevicius.

– Kaikki kovat pääsivät finaaliin loukkaantunutta Keshorn Walcottia lukuun ottamatta, Etelätalo huomauttaa.

Olympialaisissa ja Eugenen 2022 MM-kisoissa viidenneksi sijoittunut Nadeem ja Matusevicius ovat ehkä Etelätalon yllättävimmät poiminnat.

– Nadeem oli karsinnassa yllättävän hyvä (karsinnassa 86,79) ja voi pystyä samaan myös loppukilpailussa, Etelätalo jatkaa.

– Edis (karsinnassa 82,35) voisi yllättää, mutta hänellä on ollut vähän vaivoja. Paljon on kiinni siitä, miten hän palautuu finaaliin.

Vadlejch heittää monen muun tshekin tapaan omanlaisellaan tekniikalla. Etelätalo kuitenkin tuntee hänen potentiaalinsa.

– Jakub on heittänyt treeneissä 90 metriä jopa helposti. Mutta, hänellä on ollut nilkkavaivaa, eikä välttämättä ole ihan palautunut finaalissa, Etelätalo palaa pohdinnoissaan yleensä varmaan Tshekin heittäjään.

Heitto lähtee jaloista

Oliver Helander kuuluu mitaliehdokkaisiin uransa parhaiden heittojen, muttei MM-karsinnan, perusteella. Hänellä on kyky heittää keihäs 90 metriin, mutta hänellä on koko uralta vain puolentusinaa mitalitason heittoa.

Helanderin ennätys 89,83 on viime kesältä. Tänä vuonna hän on heittänyt kauden parhaansa 87,32 Paavo Nurmen kisoissa kesäkuun alkupuolella. Keskikesällä on ollut vaikeampaa, mutta hän otti Lahden Kalevan kisoissa mestaruuden 85,32 metrin tuloksella.

– Heitto lähtee jalkojen kautta, ja Oliverin pitää saada jalat terävämmiksi. Sen hän on sanonut itsekin, Etelätalo korostaa.

Etelätalon on helppo kehua Helanderin vahvuuksia.

– Oliverin vauhti on onnistuessaan yksi parhaista, kunhan se ei mene tuesta läpi, Etelätalo jatkaa.

– Oliverilla käsi toimii kyllä, kunhan jalat ovat rytmissä.

MM-finaalissa Helanderin pitäisi saada heitto heti jengoilleen.

– Mieluusti kunnon tulos heti ensimmäisellä yrityksellä, Etelätalo vahvistaa.

– Jokaiselle on tärkeää saada kilpailu hyvin liikkeelle, mutta suurimmat suosikit pystyvät kokemuksensa ansiosta hyvään kilpailuun vähän huonostakin alusta.

Taso nousee finaaliin

Etelätalo arvioi karsinnan tulostason odotettua vaisummaksi. Loppukilpailun hän povaa tasokkaammaksi.

– Taso nousee finaaliin, Etelätalo vakuuttaa.

– Kuuma aamukarsinta ei ole helpoin paikka, mutta loppukilpailussa lämpötila voi olla sopiva. Mitaliin tarvitaan päälle 85 metrin tulos.

Etelätalo saavutti viime vuonna Münchenin EM-kisoissa pronssimitalin. Edellisistä MM-finaaleista hänellä on sijat neljä ja kuusi, Tokion 2021 olympialaisissa hän oli kahdeksas ja 2014 EM-kisoissa neljäs.

– Paljon on kiinni päivän kunnosta, Etelätalo korostaa kokemuksiensa perusteella.

Pasi Rein