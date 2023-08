Onko elämää MM-kisojen jälkeen?

Salon urheilustadionin ylläpitokustannukset taitavat olla murto-osa kahden jäähallin ympärivuotisiin sähkökuluihin verrattuna. Kiekkoilun sarjataso? Todelliset kustannukset esiin! Kiitos

Autoilijat ja muut tienkäyttäjät eivät vieläkään tiedä, että salossa on 40km/h nopeusrajoitus? Hurjat nopeudet

Katsoitteko ottelun Japani-Suomi? Vilppaalle tiedoksi, että pelissä pärjääminen ei ole tosiaan joukkueen pituudesta tai muusta koosta kiinni. Japani sen osoitti. Näin on näreet

Ihannoin ja kunnioitan sutta eläimenä todella paljon. En silti ymmärrä petoeläinten puolustajia, kun villieläin liikaa kesyyntyessään alkaa vaarantamaan ihmisten normaalielämää, kuten haja-asutusalueiden lasten koulumatkoja, saatikaan lampoloiden ylläpitäjiä, jotka elinkeinonsa lampaista saavat. Ei taajamassakaan voi villiintynyttä, raivopäistä koiraa irti pitää. Saako nykyään kilttiäkään? Sudet sutena

Aivan karmeata tuo susien mellastaminen. Nyt metsästäjät liikkeelle. Menee ihmisten elinkeino ja eläimillä karmea tuska. Metsään ei uskalla mennä kun koko ajan vaara vaanii. Vaara

Milloin Salon kaupunki alkaa siivoamaan jokirantaa vieraslajeista? Jättibalsami on saanut rehottaa koko kesän kävelytien varressa. Vieraslajit pois

Ex-tapahtumatuottaja varmasti osaa tapahtumamatematiikan. Lavarakennelmat, esiintyjien ja henkilökunnan lukumäärä sekä tuotot ravintolamyynnistä määrittävät tuloksellisuuden. Maksan mieluusti vaikka vähän extraa välikaljoista järjestäjälle, jos voin samaan aikaan luottaa siihen, että tapahtuman talous on vakaalla pohjalla ja kaikki osalliset saavat rahansa. Toisenlaisia esimerkkejä on markkinoilla liikaa. Laadusta voi maksaa

Minkälainen riski osa aikatyöntekijä on vuokranantajalle? Tätä nyt seurataan mitä tulossa on. Hallitusohjelma

Sähköt voi olla poikki monta kertaa vuodessa, mutta kun Perniössä vesi vähän aikaa häiriöllä niin kauhea poru facessa. Ei vettä tarvitse koko ajan kukaan. Uusavuttomia

Kiitos Jussi Uoti hyvästä Tätä mieltä -kirjoituksesta 26.8. Salon poliittinen elämä on juuri tällaista mitä kirjoitit, oikeat asiat jäävät hoitamatta. Nyt irti riitelystä ja saamattomuudesta, poliitikkojen ja viranhaltijoiden on aika herätä niin oikealta kun vasemmalta. Valtaa ei tule käyttää väärin

Jälleen niin todenperäinen kirjoitus Jussi Uotilta SSS 26.8. Tuota samaa olen kirjoitellut tekstaripalstalla, mikään ei muutu ennen kuin ne vanhat edustajat sieltä poistuvat. Ovat vain tyytyväisiä nykyiseen, vaikka maailma muuttuu ympärillä. Muutosta nopeasti

Salkkarissa sätittiin sivun verran huonoa asioiden hoitoa. Pitäisikö palauttaa kunnat ennalleen itsenäisiksi, jotta asioiden hoito paranisi? Iankaikkistä riitaa

Mitä on sananvapaus tai sen rajoittaminen? Purran porukka törmäilee tämän kanssa koko ajan ja yrittää rajoittamista haukkumalla mediaa ja rakentaa itselleen seinämiä, joita muut eivät saa ylittää. Hevosen silmälaput

Kyllä, koulupäätösten lykkäys on vitkuttelua. Keskustan suurista kouluista joku on lakkautettava. Koulut

Katsoin netistä niitä säästötalkoita. Havaitsin, että invalidivähennys poistuu verotuksesta ensi vuonna. Eli karrikoiden: jos olet köyhä invalidi, sinun ei syömäänkään pidä. Lasu 100%

Muurlan tapahtumat, iso kiitos lauantain yllätysvierailijoista ja esiintyjistä. Keskusta täyttyi hyvällä energialla, kiitos järjestäjille.Voimia ja uusia suunitelmia kohti. Supervoimaa

Kuka tai mikä sai aikaan näin mitättömän tuomion kahdelle eläinten kiusaajalle (SSS 26.8.)? Liian vähän kiduttajille

Perussuomalaisten Purra alentaa bensan, oluen ja hyvätuloisten verovähennykset tekemällä kaikkiaan 10 miljardia lisävelkaa. Aikaisemmat puheet katteettomia. Pettynyt kansalainen

Vaikka on 50-vuotispäivänään töissä, niin ei mitään huomiointia, ei edes kukkakimppua. Joillakin se on vapaapäivä, mutta määräaikaiset on ihan mitätöntä sakkia kaupungin listoilla. Vielä pitäisi mainostaa

Tiedoksi penkkiurheilijalle, että kyllä valmentajalla täytyy olla sen verran pelisilmää ettei tässä vaiheessa tuo esiin jäykemmän seipään vaihtoehtoa. Tämä toimenpide vei Wilmalta mestaruuden. Vaari 77

Yleisurheilun MM-urakka päättyi. Mitäs mää ny katton telkkarista? Vireenit uusintana