Pääkirjoitus: Epäonnistunut kokeilu kertoo hyvää Salon torista

Salon torin aukiolouudistus ei ole ottanut tuulta alleen. Kuluneen kesän ajan kauppiailla on ollut mahdollisuus perjantaisin jatkaa myyntiä iltakuuteen, mutta kovin hiljaista on ollut. Muina päivinä torikauppa loppuu kolmelta ja niin se on näyttänyt loppuneen perjantaisinkin. Salkkarin haastattelemien torikauppiaiden mukaan perjantai-iltapäivien myyntiä ei ole koettu kannattavaksi (SSS 9.8.).

Kaupunkikehityslautakunnan aloittama kokeilu jatkuu nimellisesti elokuun loppuun, mutta ei saane jatkoa enää ensi kesänä.

Alun perin perjantain toripäivistä tehtiin pidempiä kesäasukkaita silmällä pitäen. Idean taustalla oli ajatus, että kesämökeilleen lähtevät matkalaiset voisivat poiketa torilla ostamassa tuoreita aineksia viikonlopuksi.

Ajatus oli hyvä, eikä lainkaan mahdoton. Ongelmaksi muodostuikin eräänlainen muna–kana-asetelma. Kauppiaat eivät kokeneet torilla seisoskelua järkevänä, koska asiakkaita ei riittänyt. Toisaalta asiakkaat eivät koskaan opi hakeutumaan torille, jos sieltä ei löydä myyjiäkään. Perjantaimyynnin kehittyminen olisi vaatinut pitkäjänteisempää ponnistelua.

On ymmärrettävää, että pitkät perjantait eivät houkuttele vakituisia myyjiä. Iltatoritorstait ovat joka viikkoinen ponnistus. Lisäksi kauppiailla on työtä lauantaisinkin.

Ennen kokeilun aloittamista kaupunki järjesti aiheesta kyselyn torikauppiaille. Pidennetyistä perjantaista innostuivat eniten ns. päiväpaikoilla toimivat kauppiaat. Se on ymmärrettävää, sillä myyntiajan piteneminen vaikuttaa suhteellisesti eniten juuri yksittäisen päivävuokran tuntihintaan.

Epäonnistuneesta kokeilusta ei kannata vetää johtopäätöstä, että Salon torilla ei olisi imua. Päinvastoin näyttää siltä, että pääosa kauppiaista kokee vakiintuneiden myyntiaikojen riittävän hyvin.