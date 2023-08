Pääkirjoitus: Mediaa saa arvostella

Kesän rasismikohut ja hallituskriisi ovat poikineet monitahoista julkista keskustelua. Etenkin perussuomalaisten riveistä on nostettu tikunnokkaan myös kohuista uutisoineita sanomalehtiä. Hallituspuolueen edustajat ja jopa ministerit ovat syyttäneet mediaa ajojahdista.

Korkealta taholta tulleet, melko kevyesti perustellut syytökset ovat saaneet aikaan yhtäläisen vastareaktion, jossa ollaan huolissaan siitä, pitääkö olla huolissaan sananvapaudesta.

Journalistin näkökulmasta tuntuu perin vieraalta ajatus, että yksittäinen mediatalo pyrkisi esimerkiksi kaatamaan hallituksen, saatika kampittamaan yksittäistä ministeriä. Kuvitelmat tällaisista salaisista agendoista ovat yksiselitteisen typeriä.

Kuitenkin, yhtä lailla vieraalta tuntuu ajatus, että kaikki tiedotusvälineet olisivat täysin neutraaleja, tyhjiössä toimivia tiedonvälittäjiä. Lähes kaikissa maissa medioita luokitellaan niiden journalistisen linjan mukaan. Brittiläinen lehdistö on tästä ääriesimerkki. Ulkomaanuutisissa siteerattu ulkomainen media on meilläkin tapana kehystää esimerkiksi hallitusta tukevaksi, liberaaliksi tai konservatiiviseksi.

Suomi ei ole poikkeus. Jokaisella julkaisulla on oma linjansa. Tosin Suomessa puolueisiin kytköksissä olleet päivälehdet on pitkälti kuopattu. Jäljelle on jäänyt alueellinen jako. Se on nykyään selkein lehdistön linjaa määrittävä tekijä. Myös Salon Seudun Sanomat on sitoutunut edistämään Salon talousalueen kehitystä.

Asiansa osaavassa toimituksessa jutuilla on aina näkökulmansa. Arkitodellisuudessa lehden virallisella linjalla on tämän kanssa lopulta melko vähän tekemistä. Näkökulmat syntyvät toimituskollegion toiminnan tuloksena. Niiden edelle menevät aina uutiskriteerit. Jos poliitikko törttöilee, siitä on kerrottava. Oli kyse sitten ministerin muroista tai tekstiviesteistä, uutisarvo on aina ratkaiseva tekijä.

Uutisten arvottamista tai valittuja juttuaiheita yleisön tuleekin arvioida kriittisesti. Lehti on lopulta olemassa heitä varten.

Mielipideaineisto, kuten kolumnit tai pääkirjoitukset on suorastaan tarkoitettu lukijoiden arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Tämä vahvistaa sananvapautta ja demokratiaa. Lehden tehtävä on varmistaa, että vastakkaiset näkemykset pääsevät esille. Yksikään tilaustuloista riippuvainen media ei ole asemassa, jossa se voisi jättää huomiotta aiheita, joista lukijat ovat kiinnostuneita.

Nykyisessä keskustelussa helposti unohtuu, että media on jo sanana monikko. Poliitikko, joka kritisoi koko mediaa on yhtä kujalla kuin kollegansa, joka syyttää yksittäistä mediaa ajojahdista. Tai sitten hän laskee hyötyvänsä tällaisten väitteiden levittelystä. Media kun auliisti uutisoi sellaisetkin.

Moniäänisyys toteutuu Suomessa hyvin, sekä medioiden sisällä että etenkin niiden välillä. Sen ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, että hallitustoimijoita seurataan tarkemmin kuin vallasta sivussa olevia puolueita. Valitus median toiminnasta kuuluu pelin henkeen. Valittajat vain vaihtuvat neljän vuoden välein.