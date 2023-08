Pääministeri Orpo: Ajatteluni lähtee siitä, että hallituspuolueet äänestävät äänestyksissä hallituksen luottamuksen ja jatkon puolesta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hänen ajattelunsa lähtee siitä, että hallituspuolueet äänestävät käytännössä kaikissa äänestyksissä hallituksen luottamuksen ja hallituksen jatkon puolesta.

Orpon mukaan tämä koskee hallitusta kokonaisuutena ja myös ministereitä. Orpon mukaan hallitus on mennyt ihan suunnitelman mukaisesti kriisistä ulos.

– Ihan selvää oli, että oli todella kuoppaista etenkin heinäkuun alkupuoliskolla, hän sanoo.

Oppositiosta aiotaan esittää epäluottamusta sekä valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) että elinkeinoministeri Wille Rydmanille (ps.). Lisäksi eduskunnan istuntokaudella on tarkoitus antaa hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuudesta.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi aiemmin tällä viikolla, että RKP on lähtenyt hallitukseen ajatuksella, että se pysyy hallituksessa. Hän ei kuitenkaan sanonut suoraan, että RKP jää hallitukseen.

Henriksson sanoi keskiviikkona suurlähettiläspäivillä, että RKP tekee kokonaisarvion hallitusyhteistyön jatkosta hallituksen rasismitiedonannon valmistumisen jälkeen. Hänen mukaansa RKP:lle on tärkeää, että tiedonannossa olisi selkeä kannanotto siihen, ettei Suomessa ole minkäänlaista sijaa rasismille. Tärkeitä ovat myös konkreettiset toimenpiteet ja se, että niille löytyy rahoitus.

”Tiedonantoprosessi lisännyt luottamusta”

Orpon mukaan tiedonantoprosessi on tehty siksi, että halutaan vahvistaa hallituksen sisäistä luottamusta sekä saada hallituksen sisäiset säännöt yhdenvertaisuudesta ja rasisminvastaisesta työstä. Tarkoituksena on Orpon mukaan myös se, että kaikki hallituspuolueet voivat sen jälkeen äänestää hallituksen ja ministereiden luottamuksen puolesta.

Tiedonannon on Orpon mukaan tarkoitus konkretisoida, millaisiin toimiin hallitus ryhtyy rasismin kitkemiseksi sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

– Kun sitä on yhdessä rakennettu ja (siitä on) neuvoteltu, mielestäni se on lähentänyt hallituspuolueita ja lisännyt luottamusta.

Orpo kuitenkin jatkoi, että matkaa on vielä jäljellä. Hänen mukaansa kesä on vaikuttanut siihen, että hallituksella on ollut vähemmän yhteisiä tilaisuuksia. Hänen mukaansa kaikkein paras lääke erimielisyyksiin on kuitenkin keskustelu.

