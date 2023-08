Pääministeri Orpo kokoomuksen kesäkokouksessa: Hallitus tekee rasismin kitkemiseksi varmaankin enemmän kuin mikään hallitus tätä ennen

Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo painotti kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouspuheessaan, että hän tuomitsee rasismin. Hän lisäsi tuomitsevansa rasismin sekä pääministerinä että puolueensa puheenjohtajana.

Orpo sanoi, että kokoomuksen johtama hallitus tekee kaikkensa rasismin ja syrjinnän kitkemiseksi. Hänen mukaansa hallitus tekee asian eteen varmaankin enemmän kuin mikään hallitus tätä ennen.

Hallitus antaa heti eduskunnan syysistuntokauden alussa tiedonannon yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi ja rasismin vähentämiseksi.

Orpo sanoi puheessaan, että jokainen syrjintää kokenut tietää, että maailma ei muutu tiedonannolla, vaan edessä on vuosien työ.

– Mutta tiedonanto on alku. Hallitus täydentää tiedonantoa toimenpideohjelmalla, joka tuo lisää konkretiaa tiedonantoon. Huolehdimme resursseista toimien toteuttamiseen. Varmistamme, että yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat osa tämän hallituksen poliittista agendaa koko vaalikauden, Orpo sanoi.

Orpo lisäsi, että hyvässä yhteiskunnassa maahanmuutosta ja maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista saa puhua myös kriittisesti.

– Kriittisyys, kyseenalaistaminen ja haastaminen ovat demokratian ydintä, hän sanoi.

Kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokous järjestetään Porissa ja Raumalla.

Orpo sanoi puheessaan, että hallituksen arvoja ovat demokratia, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien ja sananvapauden puolustaminen. Hänestä on hyvä, että rasismista keskustellaan ja keskustelua myös jatketaan.

– Yhteiskunta muuttuu, kun rasismi ja syrjintä nostetaan päivänvaloon. Yhteiskunta muuttuu, kun julkinen keskustelu johtaa poliittisiin toimiin. Rasismiin voi puuttua vain tekemällä sen näkyväksi.

”Sydämessä ymmärrettävä, mitä rasismi on”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että ennen kuin perussuomalaiset on valmis kirjaamaan yhdenvertaisuustiedonantoon rasistisen kielenkäytön vastaisen kirjauksen, pitäisi määritellä se, mitä rasismilla tarkoitetaan.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) on puolestaan sanonut, että hän irtisanoutuu rasismista sellaisena kuin se on hänen mukaansa ”klassisesti ymmärretty”.

Rydmanin mukaan on sellaisia, joiden mielestä mikä tahansa on rasismia, ja termi on siksi kärsinyt inflaatiota.

Orpolta kysyttiin Porissa tiedotustilaisuudessa, miten hän pääministerinä määrittelee rasismin. Orpo sanoi, että kun hän sanoo tuomitsevansa rasismin, se on selvä asia, ja että koko hallitus on yhteisellä julkilausumalla tuominnut rasismin.

– Voimme käydä loputonta keskustelua siitä, että miten rasismi määritellään. Jos minä nyt yritän antaa sille jonkun eksaktin määritelmän, luultavasti siihen tulee kymmenen kilpailevaa näkemystä. Jokaisen pitäisi sydämessään ymmärtää, mitä on rasismi, Orpo sanoo.

Orpon mukaan jokaisen pitäisi lähteä siitä, että ihmiset ovat tasavertaisia, yhdenvertaisia ja ihmisarvo on jakamaton.

– Eihän sitä voi määritellä tai siitä voi keskustella. On vain ihmisiä, ja jokaista kohdellaan samalla tavalla riippumatta siitä, mistä on tullut tai minkä värinen on tai minkälainen kulttuurinen tai uskonnollinen tausta hänellä on tai mihin vähemmistöön kuuluu, Orpo sanoo.

Kun tästä lähtee liikkeelle, ei Orpon mukaan tarvitse miettiä rasismin määritelmää.

Viivi Salminen