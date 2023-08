Salon varhaiskasvatuspalvelut on päättänyt lopettaa päiväkotilasten vuosittaisen maksullisen valokuvauksen.

Tähän asti päiväkotilapsista on otettu samanlaiset ammattivalokuvaajan ottamat yksittäiskuvat ja ryhmäkuvat kuin koululaisistakin, mutta tänä syksynä tämä tapa päättyy. Jatkossa päiväkodin henkilökunta ottaa lapsiryhmästä toiminnallisen ryhmäkuvan.

Salon varhaiskasvatusjohtaja Anna Karlssonin mukaan tässä ratkaisussa ei ole kysymys rahasta.

– Ei ole kyse säästötoimesta. Valokuvauksien järjestäminen ei ole varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa, ja näin ollen se ei kuulu perustehtävään, hän kommentoi sähköpostitse.

Päätöksestä lähetettiin vanhemmille tiedote viime perjantaina. Lyhyt tiedote herätti huoltajien taholta niin paljon kysymyksiä, että maanantaina lähetettiin vielä täydentävä tiedote, jossa kerrottiin linjauksen perustelut.

Siinä todettiin Karlssonin edellä mainitseman syyn lisäksi, että päätökseen on vaikuttanut huoltajilta saatu negatiivinen palaute liittyen kuvien laatuun, hintaan sekä kuvausten järjestelyihin. Lisäksi kuvaustilanteet ovat kuormittavia lapsille sekä henkilöstölle.

Neljäntenä perusteluna mainittiin, että yhdenvertaisen valokuvausmahdollisuuden tarjoaminen palvelun moninaisuuden näkökulmasta ei ole mahdollista. Tästä esimerkkinä Karlsson mainitsee tilanteen, jossa perhepäivähoidossa olevat lapset tarvitsisivat päiväkodissa tapahtuvaa kuvausta varten taksikuljetuksen ja kaikille lapsille olisi oltava taksissa turvaistuimet, minkä toteuttaminen ei ole yksinkertaista.

Ratkaisu on syntynyt Karlssonin mukaan kokonaisarvioinnin perusteella, jossa on huomioitu asiakasperheiltä tullut palaute henkilöstölle.

– Ammattikuvaajien järjestämistä valokuvauksista päädyttiin luopumaan yhdessä päiväkotien johtajien kanssa, Karlsson kertoo.

Päiväkotien henkilökunnalle uusi käytäntö ei tuo hänen mukaansa lisää töitä tai kuormitusta, vaan toimintatavat jatkuvat ennallaan.

– Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti henkilöstö kuvaa lapsia pedagogisen toiminnan dokumentointia varten. Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen pedagoginen dokumentointi jatkuu edelleen arjessa. Toiminnalliset kuvat ovat osa dokumentointia ja lapsen kasvunkansiota, Karlsson selittää.

Lasten vanhemmilta on tullut päätöksestä yhteydenottoja varhaiskasvatuksen johdolle. Vaikka pyyntöjä päätöksen kumoamisesta tulisi paljonkin, se ei kuitenkaan Karlssonin mukaan ole mahdollista.

– Se ei ole mahdollista, sillä valokuvauksia ei ole kilpailutettu. Keskitymme jatkossa varhaiskasvatuksessa velvoittaviin perustehtäviin, jotka ovat lisääntyneet, ja lakiuudistuksia on edelleenkin tulossa. On useita kaupunkeja, joissa on päädytty samaan lopputulokseen, hän sanoo.

– Mikäli huoltajat toivovat jatkossa lapsikuvauksia, se on mahdollista toteuttaa esimerkiksi vanhempaintoimikunnan järjestämänä erillisenä toimintana, Karlsson lisää.

”Merkittävä muisto ja vuosikymmenten perinne”

Salolainen Nina Takatalo kävi Torikadun päiväkotia 35 vuotta sitten, ja hänellä on vanhat päiväkotikuvat edelleen tallessa. Välillä ryhmäkuvia tulee vieläkin katseltua ja muisteltua kavereita.

– Ne ovat merkittävä muisto ja vuosikymmenten perinne. Ja yksittäiskuva on muisto, jonka voi antaa isovanhemmille, kummeille tai muille, hän miettii.

– On myös paljon ihmisiä, joilla ei ole rahaa viedä lastaan valokuvaamoon. Eli heille päiväkodin kuvaus on ainoa mahdollisuus saada lapsestaan edullisesti ammattivalokuvaajan ottama kuva, hän sanoo.

Muun muassa näiden seikkojen vuoksi päiväkotikuvausta pitäisi Nina Takatalon mielestä edelleen jatkaa.

Takatalolla on tällä hetkellä itsellään kaksi päiväkoti-ikäistä lasta. Hän sai tiedon kuvauksen lopettamisesta varhaiskasvatuksen lähettämästä tiedotteesta perjantaina.

Tieto kuohutti Takatalon mieltä, ja hän avasi saman tien asiasta keskustelun Facebookissa, Salon Seudun Puskaradio -ryhmässä. Maanantaipäivään mennessä se oli kerännyt yli 200 tykkäystä ja 140 kommenttia, joista suurin osa on päätöstä ihmetteleviä.

– Aika moni näyttää olevan kanssani samoilla linjoilla, Takatalo toteaa.

Päätös tuli hänelle aivan yllätyksenä. Häntä ihmetyttääkin, ettei asiasta ole ollut mitään aiempaa keskustelua.

– Tai sellaista ei ole kantautunut korviini ainakaan meidän lasten päiväkotiyksikössä. Yksiköitä on tietysti Salossa paljon.

Takatalo toteaa ymmärtävänsä sen, että valokuvauksen järjestäminen ei kuulu varhaiskasvatuksen perustehtävään. Mutta se häntä hämmentää, jos lasten vanhemmilta on tullut paljon tyytymätöntä palautetta valokuvauksesta.

– Kuvaahan ei ole pakko ostaa. Ja kyse on kuitenkin oman lapsen kuvasta: eikö se ole aina muisto, vaikkei kaikki siinä olisikaan täydellisesti? hän miettii.

– Ja paljonko negatiivista palautetta on tullut? Jos palaute on yksi syy kuvaamisen lopettamiseen, sille on annettu iso painoarvo, hän jatkaa.

Takatalo pohtii, että valokuvaus on hankala järjestettävä vanhempaintoimikunnallekin. Hän toivoo, että varhaiskasvatuspalvelut voisivat harkita päätöstä vielä uudelleen.

– Uskon, että tämä on monissa perheissä tärkeä asia. Jos kyse ei ollut säästösyistä, niin tuntuu, että tämä päätös oli hätiköiden tehty, hän toteaa.