Palkasta saattaa ensi vuonna jäädä käteen jopa satoja euroja nykyistä enemmän – työttömyysvakuutusmaksuihin voi tulla tuntuva alennus

Palkasta saattaa ensi vuonna jäädä käteen jopa satoja euroja nykyistä enemmän, sillä työntekijöiden palkastaan maksamiin työttömyysvakuutusmaksuihin suunnitellaan tuntuvaa alennusta. Työllisyysrahaston hallitus esittää, että sekä työntekijän että työnantajan maksuja alennettaisiin.

Työntekijöiden maksu olisi 0,79 prosenttia palkasta, kun se tänä vuonna on 1,5 prosenttia.

Esimerkiksi noin 3 600 euroa kuukaudessa ansaitseva työntekijä maksaisi maksuja ensi vuonna runsaat 340 euroa vuodessa, kun tänä vuonna maksettavaa kertyy noin 650 euroa vuodessa.

Työnantajan keskimääräinen maksu olisi esityksen mukaan 0,82 prosenttia palkasta, kun se nyt on 1,54 prosenttia.

Esityksen taustalla on se, että työllisyys on pysynyt Suomessa hyvällä tasolla ja palkkasumma on kasvanut, mikä on lisännyt työttömyysvakuutusmaksujen tuottoa.

– Valtaosa ensi vuoden maksualennuksesta on yleisestä hyvästä talous- ja työllisyyskehityksestä johtuvaa sekä siitä, että meidän suhdannepuskurimme on saavuttamassa enimmäisrajan, kertoi Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki STT:lle tiistaina.

Metsämäen mukaan Työllisyysrahaston nettovarallisuus, eli rahaston suhdannepuskuri, vahvistuu ja ylittänee lailla määritellyn enimmäismääränsä jo kuluvan vuoden aikana. Rahasto arvioi, että nettovarallisuuden määrä suhdannepuskurissa on tämän vuoden lopussa yli kaksi miljardia euroa.

Merkitystä on myös hallitusohjelman kirjauksien arvioidulla menoja alentavalla vaikutuksella, mutta Metsämäen mukaan sillä on muita tekijöitä pienempi merkitys maksualennukseen.

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto tekee lopullisen päätöksen esityksestä maksujen tasoksi sosiaali- ja terveysministeriölle torstaina.

Hallitus käsittelee toimiensa vaikutuksia

Hallitusohjelmassa on Metsämäen mukaan merkittäviä kirjauksia, jotka vaikuttavat työttömyysvakuutusmaksujen suuntaan myös jatkossa.

– Pitkä lista työttömyysturvaan liittyviä muutoksia, jotka yhdessä vaikuttavat.

Hallitus suunnittelee esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvaan oikeuttavan työssäoloehdon pidentämistä ja ansioturvan määrän porrastamista.

Hallitus pohtii vielä tätä, että sen suunnittelemat säästöt hyödyttäisivätkin Työllisyysrahaston kautta työntekijöitä ja työnantajia.

Valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps.) kysyttiin asiasta perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Purra vastasi, että tarkoitus on, että säästötoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Purran mukaan hallitus linjaa tästä asiasta viimeistään budjettiriihessä, joka on syyskuun loppupuolella.

Purran mukaan asiassa on jonkin verran erilaisia vaihtoehtoja.

– Näiden välisiä hyviä ja huonoja vaihtoehtoja arvioidaan, sanoi Purra perjantaina.

Terhi Riolo Uusivaara, Emmi Tilvis