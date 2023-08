Perjantaina alkavien koripallon MM-kisojen alkulohkot arvottiin jo huhtikuussa, mutta mitä lähemmäs MM-kisojen alku on tullut, sitä hurjemmalta Susijengiin alkulohko on vaikuttanut.

Susijengin kanssa Okinawan E-lohkossa ovat olympiakisojen pronssimitalisti Australia, EM-kisojen pronssimitalisti Saksa sekä kisaisäntä Japani.

– Onhan se raju lohko, Susijengin ja Vilppaan valmentaja Teemu Rannikko huokaisi elokuun alussa pidetyssä Susijengin mediapäivässä.

Myös järjestelmä on raju. Viisi päivää, kolme ottelua ja lopulta lohkon kaksi selviää 16 parhaan joukkoon ja kaksi heikointa pelaa sijoista 17.–32.

Se tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi EM-kisoista tuttuun ”pelin kehittämiseen turnauksen sisällä” ole yksinkertaisesti aikaa.

– Jokainen pallonhallinta merkitsee. Ei ole varaa lähteä katsomaan, että miten tämä tästä lähtee rullaamaan, Rannikko muistutti.

Siksi valmistautuminen ja vastustajan tarkkailu nousevat entistäkin suurempaan rooliin. Rannikko matkusti toisen apuvalmentajan Hanno Möttölän kanssa Tokioon jo viime viikon keskiviikkona. Kaksikko kävi katsomassa Tokiossa Susijengin lohkovastustajien otteluita. Rannikon tarkkailussa on Australia ja Möttölällä Japani.

Susijengin avausvastustaja Australia pelaa erittäin liikkuvaa ja ennalta-arvaamatonta koripalloa. Sen mahdollistaa monipuolinen ja riittävän urheilullinen joukkue, jossa korintekovastuu jakautuu – jos mahdollista – liiankin laajasti.

Australia voitti sunnuntaina Tokiossa Rannikon silmien alla Ranskan 78–74. Australian joukkueessa peräti viisi pelaajaa (Josh Giddey, Nick Kay, Dante Exum, Patty Mills ja Duop Reath) viimeisteli 11–12 pistettä. Lisäksi 10 NBA-pelaajan joukkueesta löytyy eliittipuolustaja Matis Thybulle, eliittitakamies Josh Green sekä Rannikon kanssa kaudella 2009–2010 Espanjan Granadassa pelannut eliittiveteraani Joe Ingles.

Tiistaina Okinawassa pelatussa kenraaliharjoituksessa Australia päihitti Georgian 86–81.

Australian NBA-miehistä poissa ovat Ben Simmons ja loukkaantunut Jock Landale.

– Simmonsin poissaolo ei ole niin merkittävä, mitä esimerkiksi Patty Millsin poissaolo olisi. Mills on yksi parhaista FIBA-pelaajista, Rannikko ylisti.

FIBA on siis kansainvälisen koripalloliiton lyhenne ja ”FIBA-koripallo” poikkeaa NBA-koripallosta muutamissa oleellisissa asioissa kuten peliajassa (40 min vs. 48 min), kolmoskaaren etäisyydestä koriin (675 cm vs. 724 cm) sekä erityisesti puolustuksen kolmen sekunnin säännössä, jota FIBA-säännöissä ei tunneta.

Sähäkkä ja heittovoimainen Mills on siis toisin sanottuna pelaaja, jota FIBA-säännöt hyödyttävät erityisen paljon.

Susijengin lohkon kovuudesta kertoo kaiken se, että Australia ei ole edes lohkon suosikki. Se viitta on laskettu viime syksyn ja varsinkin tämän kesän maaotteluiden perusteella Saksan harteille.

Kanadalaissuomalaisen Gordon Herbertin valmentama Saksa oli lähellä jopa kaataa mestarisuosikki USA:n sunnuntaina Abu Dhabissa. Saksa johti ottelua parhaimmillaan 16 pisteellä, mutta USA:n loppuminuuttien 18–0-pisteputki nosti joukkueen 99–91-voittoon.

Yhtä kaikki, tuon ottelun jälkeen moni oli valmis nostamaan Saksan jopa USA:n ykköshaastajaksi ohi Australian, Kanadan sekä eurojättien Espanjan ja Ranskan.

Los Angeles Lakersin Dennis Schröderin ja Orlando Magicin Franz Wagnerin johtamalla Saksalla riittää Australian tavoin liikettä ja laatua.

Eikä E-lohkon kolmaskaan joukkue ole kevyt, mutta silti selvästi kevyin. Japanilta puuttuu maan ykköspelaaja, Lakersin Rui Hachimura, mikä jo itsessään syö kisaisännän yllätysmahdollisuuksia.

Vaikka valmistaviin otteluihin ei kannata liikaa tuijottaa, jotain Japanin yllätysmahdollisuuksista kertoo 68–103-tappio Luka Doncicin Slovenialle.

– Japanin uusi valmentaja mullisti Tokion olympialaisissa naisten koriksen, Rannikko muistutti.

Japanissa pitkään pelanneen amerikkalaisen Tom Hovassen valmentama Japanin naisten maajoukkue oli olympiaturnauksen pienikokoisin joukkue, joka puolusti aggressiivisesti koko kentältä sekä heitti enemmän ja tarkemmin kolmosia kuin kukaan muu joukkue. Se kantoi sensaatiomaisesti olympiafinaaliin asti.

Mutta miten Susijengi voi edetä näin kovasta lohkosta jatkoon?

Katse kääntyy E-lohkon parhaaseen pelaajaan Lauri Markkaseen, joka antaa Susijengille mahdollisuuden voittaa käytännössä kaikki paitsi USA:n.

Rannikko kuitenkin muistuttaa, että Markkanen on MM-kisoissa huomattavasti merkatumpi pelaaja kuin vuosi sitten EM-kisoissa. Tähänkin on osattava varautua.

– Esimerkiksi EM-puolivälierissä Espanja laittoi kolmospaikan pelaajan puolustamaan Lauria. Minulla on vahva epäilys, että Australia tekee saman.

Markkanen tulee pelaamaan reilusti yli 30 minuuttia ottelua kohti. Se ei olisi ongelma, jos Susijengi pelaisi hidasta viisi vastaan viisi -koripalloa, mutta Susijengi tekee kaikkensa välttääkseen sen.

Edelleen: mitä kovempi tempo ottelussa on ja mitä enemmän pisteitä tehdään nopeista tai puolinopeista siirtymähyökkäyksistä, sitä parempi se on urheilulliselle ja heittovoimaiselle Susijengille.

Hitaissa hyökkäyksissä Susijengillä on käytettävissään ikuinen ”Vapaudu vankilasta” -kortti, eli pallo Markkaselle ja katsotaan mitä tapahtuu.

– Emme halua käyttää sitä korttia liikaa. Meidän on oltava vaikesti luettavia, esimerkiksi tehdä Laurille skriinejä, Rannikko pohti.

Markkasen läsnäolo kompensoi myös Susijengin takamiesten pallonkäsittely- ja syöttötaidon puutetta, vaikka Rannikko ei ymmärrettävästi puutteita allekirjoitakaan.

– Meillä ei ole koskaan aiemmin ollut näin hyviä syöttäjiä isossa päässä, Rannikko kuittasi.

213-senttisen Markkasen läsnäolo antaa Susijengille mahdollisuuden pelata viisikolla, jossa kolmospaikalla on 203-senttinen Mikael Jantunen ja kolmantena isona miehenä joko Alexander Madsen (208 cm) tai Olivier Nkamhoua (203 cm).

– Nämä viisikot ovat niin ulottuvia, että niistä pitää saada hyöty myös puolustuksessa, Rannikko mietti.

Susijengin lohkon ja MM-kisojen sarjajärjestelmän lisäksi raju on ollut myös Rannikon maajoukkuekesä.

Rannikko vietti elokuussa kokonaiset kaksi päivää kotonaan Kaarinassa. Japaniin Rannikko lähti 16. elokuuta ja nopeimmassakin skenaariossa kotiinpaluu venyy syyskuun toiselle viikolle.

– Sitä se nyt on, Rannikko nyökkäsi.

Ja sitä se tulee olemaan myös jatkossa, sillä MM-kisoissa pelataan myös paikoista ensi vuoden Pariisin olympialaisissa. Yksi Susijengin minimitavoitteista onkin varmistaa paikka alkukesästä 2024 pelattavassa karsintaturnauksessa. Suoran kisapaikan saa isäntä Ranskan lisäksi MM-kisojen kaksi parasta Euroopan maata.

MM-KISAT

Pelit eivät pääty alkulohkoon

Alkulohkot:

A-lohko (Bocaue/Quezon City): Angola, Dominikaaninen tasavalta, Filippiinit, Italia

B-lohko (Quezon City): Etelä-Sudan, Serbia, Kiina, Puerto Rico

C-lohko (Pasay): Yhdysvallat, Jordania, Kreikka, Uusi-Seelanti

D-lohko (Pasay): Egypti, Meksiko, Montenegro, Liettua

E-lohko (Okinawa): Saksa, Suomi, Japani, Australia

F-lohko (Okinawa): Slovenia, Kap Verde, Georgia, Venezuela

G-lohko (Jakarta): Iran, Espanja, Norsunluurannikko, Brasilia

H-lohko (Jakarta): Kanada, Latvia, Libanon, Ranska

Alkulohkojen kaksi parasta ylempään ja kaksi huonointa alempaan jatkosarjaan, jossa pelataan kaksi ottelua viereisen lohkon maita vastaan. Suomella tämä lohkopari on F.

Ylemmän jatkosarjan kaksi parasta selviää puolivälieriin.

Alemmassa jatkosarjassa pelataan sijoista 17.–32.

Suomen alkulohkon ottelut (ajat Suomen aikaa):

pe 25.8. Australia klo 11.

su 27.8. Japani klo 15.10

ti 29.8. Saksa klo 10.30.