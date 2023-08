Seitsemän tuhannen Barbien kokoelma lähti Salosta Tuuriin – perniöläinen Ursula Kähäri suunnittelee myyvänsä nukkekokoelmansa

Filmitähtiä, rokkistaroja ja kuninkaallisia. Keräilyharvinaisuuksia, hyväntekeväisyyshahmoja ja brändinukkeja. Vaaleanpunaista, kimallusta ja glitteriä.

Muun muassa näitä löytyy perniöläisen Ursula Kähärin Barbie-kokoelmasta, joka on tiettävästi maailman suurin laatikko-Barbie -kokoelma.

Yli seitsemän tuhannen nuken kokoelma pääsee pian ihailtavaksi Tuuriin, Keskisen kyläkaupalle. Paikan päälle on hiljattain lähtenyt kolme kuorma-autollista, noin 60 kuutiota, nukkelaatikoita, ja vielä ainakin yksi kuorma on viemättä.

Yhdessä Vesa Keskisen kanssa rakennettava Barbie-näyttely on Kähärin pitkäaikainen haave.

– Joku on joskus sanonut, että on rikos Suomen lapsia kohtaan, etteivät nuket ole näytillä.

Kähärin mukaan luvassa on näyttely, jollaista ei ole vielä nähty missään maailmassa. Se on monin verroin suurempi kuin toistaiseksi suurin esillä oleva Barbie-kokoelma. Montrealilaisessa ostoskeskuksessa sijaitseva Barbie Expo koostuu vain noin tuhannesta nukesta.

Barbie on Kähärille tuttu lapsuudesta, sillä ensimmäisen nukkensa hän sai jo kuusikymmentäluvun puolivälissä. Keräilynukkeihin hän kuitenkin tutustui vasta reilut viisitoista vuotta sitten.

Kiinnostus Barbieihin syntyi sattumalta, kun työpaikalla hammaslääkärikeskuksessa tapahtui vesivahinko vuonna 2007.

– Jouduin kotiin, ja löysin Huutonetin ja Ebayn ihmeellisen maailman, Kähäri kertoo.

Ensimmäinen Kähärin hankkima keräilynukke oli Marilyn Monroen näköinen. Hän ihastui heti nukkeen, joka oli kuin täydellinen kopio näyttelijättärestä.

Pian Kähäri huomasi, että näköisnukkeja oli tehty myös lukuisista muista julkisuuden henkilöistä, ja kokoelma täydentyi muun muassa Elisabeth Taylorin, Scarlett O’Haran, Audrey Hepburnin ja Grace Kellyn näköisillä Barbieilla.

Barbiet veivät Kähärin toden teolla mennessään, ja reilut viisi vuotta myöhemmin niitä oli kertynyt jo tuhansia. Nukkejen hankkiminen oli Kähärille paitsi harrastus ja intohimo, myös määrätietoinen sijoitus.

Kalleimmat Kähärin omistamista Barbieista ovat Aids-konferenssiin suunnitellut nuket. Kukin niistä on arvoltaan kolmesta neljään tuhatta euroa. Ostohinnaltaan kallein on puolestaan Pink Splendor -nukke, joka on maksanut uutena vajaat tuhat dollaria.

Ursula Kähärin mukaan edes arvokkaimmat kokoelman nukeista eivät kuitenkaan ole keräily-Barbieista kalleimpia. Erikoistilaisuuksiin valmistetuista nukeista, joita on vain yksi kappale maailmassa, saattaa joutua maksamaan jopa satoja tuhansia euroja.

Miltei kaikki kokoelman Barbieista ovat avaamattomissa laatikoissa, ja vain noin 700 niistä on irrallaan. Kähärin mukaan hinta laskee lähes puolella, kun nuken ottaa pois alkuperäisestä pakkauksestaan.

Esimerkiksi Marie Antoinettea esittävän Barbie-nuken arvo on laatikossa noin kaksi tuhatta euroa, mutta irrallaan vain reilut tuhat euroa.

– Keräilijän termi kuuluu NRFB, eli never removed from the box, Kähäri kertoo.

Ursula Kähäri oli harrastuksen aloittaessaan yksi ensimmäisistä keräilijöistä Suomessa. Vielä 2000-luvun alkupuoliskolla keräilynukkeja oli vaikeaa löytää, sillä valmistaja ei toimittanut niitä Suomeen.

– Silloin kukaan täällä ei tiennyt Barbieista yhtään mitään. Keräilijöitä oli kourallinen.

Kähäri on kuitenkin huomannut harrastajien määrän kasvaneen vuosien aikana.

– Barbien suosio Suomessa on ehdottomasti noussut ja tietoisuus on lisääntynyt.

Innostusta on lisännyt entisestään hiljattain julkaistu Barbie-elokuva, joka on rikkonut katsojaennätyksiä jo ensimmäisen kuukauden aikana. Myös Kähäri on ehtinyt käydä katsomassa sen.

– Rakastin niitä herjoja ja sitä vaaleanpunaista, mutta minun mielestäni Ken pikkuisen varasti show’n.

Kähärin mielestä uusi elokuva ja sen synnyttämä Barbie-huuma tarjoavat kaivattua irtiottoa arkeen.

– On tullut niin paljon ikäviä uutisia täältä Euroopasta ja muualta. Tällainen vaaleanpunainen pläjäys on oikein hyvä tähän aikaan.

Ursula Kähäri kertoo, että olisi valmis luopumaan Barbieistaan lähivuosina. Hän toivoo, että Keskisen kyläkaupan näyttely auttaisi löytämään kokoelmalle sopivan ostajan.

– Tarjouksia vastaan otetaan, Kähäri naurahtaa.