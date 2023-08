Perussuomalaiset pohtii uusiksi linjaustaan EU-erosta pitkän aikavälin tavoitteena – Purra: Olipa päätös kumpi vain, se on monien mielestä huono

Puheenjohtaja Riikka Purran mukaan perussuomalaiset ei ole vielä päättänyt, luopuuko se EU-erosta pitkän aikavälin tavoitteena vai ei. Linjaus EU-erosta löytyy puolueen vuoden 2019 EU-poliittisesta ohjelmasta.

– Näitä tullaan tässä ennen vaaleja pohtimaan, mutta olipa päätös nyt kumpi tahansa, se on monien mielestä joka tapauksessa huono, Purra sanoi STT:lle perussuomalaisten puoluekokouksessa Tampereella.

Vuoden 2019 EU-poliittisen ohjelman uusimisesta tai päivittämisestä keskustellaan perussuomalaisten puoluekokouksessa tänään. Ohjelman valmistelee puoluehallitus, mutta jäsenistön näkemyksiä halutaan kuulla.

Vuoden 2019 ohjelmassa linjataan, että ”ennen unionin lopullista hajoamista perussuomalaiset näkee pidemmän aikavälin strategisena tavoitteena Suomen hallitun EU-eron joko yksin tai osana laajempaa EU-kriittisten maiden joukkoa”.

Purra sanoi eri yhteyksissä eduskuntavaalien alla, että linjaus on voimassa, mutta EU-ero ei ole tällä hetkellä ajankohtainen.

Kyettävä vaikuttaviin toimiin

Purra valmistautuu myös ensimmäiseen budjettiin valtiovarainministerinä. Siitä lähdetään, että säästöjä löydetään myös etupainotteisesti, hän sanoo.

– Julkisen talouden tila on sellainen, että meidän pitää kyetä vaikuttaviin toimiin, ja meidän pitää kyetä näyttämään, että me olemme tosissamme.

Budjettia rakennetaan parhaillaan valtiovarainministeriössä. Hallituspuolueiden väliset neuvottelut eli niin sanottu budjettiriihi on syyskuussa. Purra uskoo, että monenlaisia haasteita varmasti tulee.

Sitä ennen RKP:n ja perussuomalaisten pitäisi kuitenkin selvittää välinsä.

Tiedonannossa ei peruta hallitusohjelman kirjauksia

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi perjantaina STT:lle, että puolue olisi tuskin lähtenyt hallitusneuvotteluihin, jos perussuomalaisten rasistiset kirjoitukset olisivat olleet tiedossa.

Purra ei kommentoi Henrikssonin sanomisia, koska se on RKP:n oma asia.

– En usko, että suomalaisessa politiikassa millekään puolueelle tai kenellekään kokeneelle poliitikolle on epäselvää, minkälainen on perussuomalaisten linja ja mitä meidän ohjelmissamme on. Sen sijaan se on täysin toinen asia, mitä 15 vuotta sitten on kirjoitettu yksityisissä some-kommenteissa, joita on tehty tavallisina kansalaisina.

Purra toistaa, että perussuomalaiset on sitoutunut tähän hallituspohjaan ja -ohjelmaan.

– Täysin rinnoin haluaisimme siirtyä eteenpäin tekemään sen mukaisia toimenpiteitä, mutta löysässä hirressä ei pidemmän päälle voi jatkaa. Kun eduskunta aloittaa, meidän täytyy olla täysin varmoja siitä, että salissa toiseksi suurimman puolueen puheenjohtaja ja muut ministerit saavat luottamuksen. Mikäli siitä ei olla varmoja, saliin ei voida mennä. Hallitus kaatuu.

Hallitus pyrkii puhdistamaan ilmapiiriä valmistelemalla tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä Suomessa. Tiedonantoa valmistelevat nyt valtiosihteerit, ja ensi viikolla se siirtyy hallituksen käsiin.

Purra ei osaa vielä sanoa, mitä tiedonantoon tulee, mutta sen hän osaa sanoa, mitä siihen ei tule.

– Vastoin joidenkin toiveita tiedonannossa ei peruuteta yhdestäkään hallitusohjelman kirjauksesta. Se ei ole sitä voimakkaampi paperi. Eikä sillä myöskään avata uutta rahoitusta, mutta kaikesta muusta voidaan tietenkin neuvotella.

Sanna Nikula