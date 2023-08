Perussuomalaisten puheenjohtaja Purra: Jos emme voi olla eduskunnan saliin mennessämme varmoja luottamuksesta, ei hallitus tosiasiassa ole pystyssä

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra painotti eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa, että hallituksen on pysyttävä samassa rivissä ja oltava yhteinen. Hän sanoi sen olevan nyt ristitulessa oleellista.

– Hallitusohjelman kirjauksia ei kyseenalaisteta tai pyritä muuttamaan. Niitä ei tulkita uudelleen. Tämä on täysin välttämätöntä, hän sanoi.

Purra sanoi, että jos perussuomalaiset ei voi olla varma eduskunnan saliin mennessä luottamuksesta, hallitus ei tosiasiassa ole pystyssä.

– Perussuomalaiset ei tällaisessa tilanteessa voisi luottaa siihen, että erityisesti meidän haluamamme toimet etenevät sovitusti, mikäli tämä määrittämätön tila jatkuu.

Purran mukaan ”kesän karuselli” on tyrmistyttänyt monia. Hän sanoi, että hallituskumppaneista ei tule samanmielisiä eikä sydänystäviä.

– Se, mitä meiltä odotetaan ja mitä me itse vaadimme, on hallitusohjelman toteuttaminen, Purra sanoi ja lisäsi, että siitä hallituspuolueet ovat samaa mieltä ja siihen on sitouduttu.

Purralta kysyttiin tiedotustilaisuudessa Kokkolassa, mikä on hänen arvionsa siitä, pysyykö hallitus pystyssä. Purra sanoi, ettei voi puhua RKP:n puolesta, mutta hän sanoi kuitenkin uskovansa hallituksen jatkavan.

”Kolhuja ei helposti korjata”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi omassa puheessaan, että hallituspuolueiden välisiä kolhuja luottamuksessa ei helposti korjata.

Mäkelän mukaan on aivan perusasia, että hallituspuolueen edustajat äänestävät hallitusohjelman ja ministerien luottamuksen puolesta.

Mäkelä viittasi muun muassa siihen, että keväällä RKP:n edustajat äänestivät elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) luottamusta vastaan.

– Ja yksi tyhjää jopa hallituksen luottamukselle, Mäkelä sanoi.

Tyhjää äänesti RKP:n kansanedusta Eva Biaudet.

Mäkelä haukkui puheessaan myös mediaa.

Hän lisäksi sanoi, että punavihreässä kuplassa ei ymmärretä, että äänestäjää lähellä olevat asiat, kuten liikkumisen, harrastamisen, työssäkäynnin ja arjen pyörittämisen hinta on monelle suurempi ongelma kuin ylevät ajatukset muuta maailmaa kunnianhimoisemmasta ilmastopolitiikasta tai hiilineutraaliudesta.

”Epävarmuuden hallituksen sisällä loputtava”

Purra puhui kesäkokouksessa myös yhdenvertaisuustiedonannosta, jonka hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Hänen mukaansa tiedonanto tehdään kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että joillakin on epäselvyyttä hallituksen linjasta.

– Mikäli lukija haluaa ymmärtää lukemansa, hallituksen suhtautumisesta syrjimättömyyteen, yhdenvertaisuuteen tai rasismiin ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä tuon paperin lukemisen jälkeen.

Toinen ja Purran mukaan raadollisempi syy tiedonannolle on se, että hallitus pysyy kasassa.

– Kun tiedonanto on hallituksen sisällä hyväksytty, se on hyväksytty, ja sen on riitettävä. Siihen on loputtava vanhojen tonkimisten perässä säntäily, siihen on loputtava julkinen epäily ja vähättely, siihen on loputtava epävarmuus hallituksen sisällä, Purra linjasi.

Lintuinfluenssaa ei juuri käsitelty hallituksessa

Purra korosti puheessaan sekä toimittajille antamissaan vastauksissa, että julkisen talouden laittaminen kuntoon on välttämätöntä.

– Meidän tulomme ja menomme ovat epätasapainossa, Purra totesi.

Hänen mukaansa säästöjä tullaan tekemään laajasti ja ne voivat kohdistua myös epäoikeudenmukaisesti, vaikkakin sitä Purran mukaan pyritään välttämään.

Purra kritisoi myös entistä pääministeriä, SDP:n puheenjohtajaa Sanna Marinia siitä, että tämä ei kyennyt ennen vaaleja esittämään yhtä ainoaa oikeaa keinoa, jolla valtiontaloutta saataisiin korjattua.

– Välillä hän kyllä väitti SDP:n olevan huolissaan talouden tilanteesta, mutta tästä ei seurannut mitään. Aina enemmän hän oli huolissaan perussuomalaisista ja kokoomuksesta. Ainoat konkreettiset säästötoimenpiteet, joita SDP kykeni sanoittamaan, olivat tilakustannukset ja matkakulut. Tuon velkarallin jälkeen.

Purralta kysyttiin myös lintuinfluenssasta ja sen vaikutuksista turkistarhoille. Hän sanoi, ettei lintuinfluenssaa ole juuri käsitelty hallituksessa, koska asia on viranomaisten varassa. Purran mukaan toimet ovat olleet oikea-aikaisia.

– Se on tarkoittanut eläinten lopettamisia, ja korvaukset ovat olleet täysimääräisiä, Purra sanoo.

Viivi Salminen