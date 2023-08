Perussuomalaisten puheenjohtaja Purra: Täysin välttämätöntä, ettei hallituksessa kyseenalaisteta hallitusohjelman kirjauksia

Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan olennaista nykyisessä ristipaineessa on se, että hallitus on yhtenäinen. Hänen mukaansa on täysin välttämätöntä, ettei hallitusohjelman kirjauksia kyseenalaisteta eikä niitä tulkita uudelleen.

Purra sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa, että jos eduskunnassa perussuomalaiset ei voi olla varma luottamuksesta, hallitus ei tosiasiassa ole pystyssä.

Purran mukaan ”kesän karuselli” on tyrmistyttänyt monia. Hän sanoi, että hallituskumppaneista ei tule samanmielisiä eikä sydänystäviä.

– Se mitä meiltä odotetaan ja mitä me itse vaadimme, on hallitusohjelman toteuttaminen, Purra sanoi ja lisäsi, että siitä hallituspuolueet ovat samaa mieltä ja siihen on sitouduttu.

Purralta kysyttiin tiedotustilaisuudessa Kokkolassa, mikä on hänen arvionsa siitä, pysyykö hallitus pystyssä. Purra sanoi, ettei voi puhua RKP:n puolesta, mutta hän sanoi kuitenkin uskovansa hallituksen jatkavan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi omassa puheessaan, että hallituspuolueiden välisiä kolhuja luottamuksessa ei helposti korjata.

Mäkelä viittasi muun muassa siihen, että keväällä osa RKP:n edustajista äänesti elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) luottamusta vastaan.

Mäkelän mukaan perussuomalaisia kohdeltiin kuin halpaa makkaraa. Mäkelä haukkui puheessaan myös median.

Viivi Salminen