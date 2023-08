Perussuomalaisten puoluesihteeri vaihtuu – Harri Vuorenpää syrjäyttää Arto Luukkasen

Perussuomalaisten puoluesihteeri vaihtuu, mutta puheenjohtajisto pysyy ennallaan. Valinnat tehtiin lauantaina puoluekokouksessa Tampereella.

Uudeksi puoluesihteeriksi valittiin Harri Vuorenpää. Hän sai äänestyksen toiselle kierroksella vajaat 63 prosenttia äänistä. Vuorenpää syrjäyttää nykyisen puoluesihteeri Arto Luukkasen, joka sai toisella kierroksella vajaat 37 prosenttia äänistä.

Puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Leena Meri, toisena varapuheenjohtajana Mauri Peltokangas ja kolmantena varapuheenjohtajana Sebastian Tynkkynen.

Kolmannen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelivat Tynkkysen lisäksi Jeppe Isberg, Lassi Kaleva ja Pasi Liukkonen. Tynkkynen sai kaikista äänistä yli 62 prosenttia.

Aiemmin tänään myös puolueen puheenjohtaja Riikka Purra valittiin odotetusti jatkokaudelle. Hänet valittiin ilman vastaehdokkaita.

”Jumituttu pienen puolueen organisaatioon”

Uusi puoluesihteeri Vuorenpää sanoi toimittajille valintansa jälkeen, että perussuomalaiset ovat jumittuneet pienen puolueen organisaatioon ja työtapoihin. Hänen mukaansa erityisesti pitää kehittää puolueen sisäistä viestintää ja koulutusta.

Vuorenpäätä pyydettiin kertomaan medialle, millainen mies hän oikein on. Hän sanoi olevansa suurperheen isä ja ammatiltaan tilitoimistoyrittäjä. Hän kertoi olleensa puolueaktiivina kymmenen vuotta ja nähneensä puolueen kehityksen ja kehityskohdat.

Vuorenpää kirjoittaa verkkosivuillaan pitävänsä perussuomalaisten heikkoutena edelleen organisaation tietynlaista amatöörimäisyyttä.

– Palkattu henkilöstömme on osaavaa, mutta he jäävät liian usein ylityöllistetyiksi. Kenttämme taasen on innokasta ja aktiivista, mutta meillä menee liikaa aikaa toissijaisiin asioihin, joiden pitäisi toimia sulavammin.

Hän sanoo johtoajatuksenaan olevan koko organisaation viemisen tehokkaampaan ja ammattimaisempaan suuntaan.

Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittu Tynkkynen sanoi toimittajille, että kesän kohujen jälkeen puoluekokous on ollut voimaannuttava kokemus. Hän kiitteli toimittajia siitä, että kohujen ansiosta perussuomalaiset ovat entistä yhtenäisempiä.

Kokous alkoi mediakritiikillä

Rasismikohujen saattelemana hallitustaipaleensa aloittanut perussuomalaiset on kokoontunut kaksipäiväiseen puoluekokoukseensa Tampereen messu- ja urheilukeskukseen.

Kokouksen alkajaisiksi perussuomalaisten puoluetoimiston työntekijä Matti Putkonen haukkui median perin pohjin. Purra jatkoi avajaispuheessaan voimakasta mediakritiikkiä. Hän liikuttui kyyneliin siteeratessaan puheensa lopuksi artisti Erika Vikmanin kappaletta Syntisten pöytä.

Kokouksessa oli määrä lauantaina valita puoluejohto seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja keskustella puolueen EU-poliittisen ohjelman päivittämisestä.

Sunnuntaina ohjelmassa on muun muassa perussuomalaisten presidenttiehdokkaan nimittäminen. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on ilmoittanut lähtevänsä presidenttikisaan, jos puolue asettaa hänet ehdokkaakseen, joten valinta on lähes selvä.

Perussuomalaisissa jokaisella puolueen jäsenellä on oikeus tulla kokoukseen ja äänestää.

Sanna Nikula, Viivi Salminen