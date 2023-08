Pitkään maanpaossa ollut Thaimaan entinen pääministeri passitettiin suoraan vankilaan

Thaimaan korkein oikeus tuomitsi maan entisen pääministerin Thaksin Shinawatran kahdeksaksi vuodeksi vankilaan tämän palattua kotimaahansa. Viranomaiset noutivat 15 vuotta maanpaossa olleen Thaksinin tiistaina suoraan lentokentältä.

Vankilatuomio liittyy kolmeen rikosoikeudenkäyntiin, joissa entinen pääministeri on tuomittu poissaolevana, oikeuden lausunnossa sanotaan. Hän on saanut tuomion myös neljännessä oikeudenkäynnissä, mutta se on vanhentunut.

Thaksin oli Thaimaan pääministerinä vuosina 2001–2006. Hänen toinen kautensa päättyi armeijan vallankaappaukseen, mutta hän ei tämän jälkeenkään lopettanut kommentoimasta maan asioita ja puuttumasta Thaimaan politiikkaan.

– Pyydän lupaa palata elämään Thaimaan maaperälle ja jakamaan hengitysilman thaiveljieni ja -siskojeni kanssa, Thaksin kirjoitti maanantaina aiemmin Twitterinä tunnetussa viestipalvelu X:ssä.

Thaksinin entinen puolue lakkautettiin vallankaappauksen myötä, mutta sen pohjalle rakentui uusi Pheu Thai -puolue. Pheu Thai sai toiseksi eniten paikkoja toukokuun vaaleissa.

Thaimaan uudesta pääministeristä äänestetään tiistaina iltapäivällä. Pheu Thai -puolueen edustajat pyrkivät saamaan uudeksi pääministeriksi puolueen ehdokkaan Srettha Thavisinin.