Pneumokokkirokotteen jakaminen kansallisessa rokotusohjelmassa laajenee uusiin ryhmiin

Pneumokokkirokotetta aletaan tarjota kansallisessa rokotusohjelmassa uusille ryhmille, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Jatkossa rokotteen saavat myös astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavat 65–84-vuotiaat sekä alle 75-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset. Uusiin kohderyhmiin kuuluu Suomessa THL:n arvion mukaan noin 100 000 ihmistä.

Aikaisemmin pneumokokkirokote on annettu kansallisessa rokotusohjelmassa alle 5-vuotiaille lapsille, kantasolusiirron saaneille ja alle 75-vuotiaille vaikeaa munuaistautia sairastaville. Rokote ehkäisee pneumokokkibakteerin aiheuttamia vakavia tauteja, kuten aivokalvontulehdusta, verenmyrkytystä ja keuhkokuumetta.

Rokotteet maksuttomia ja vapaaehtoisia

THL kertoo tiedotteessa, että astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla on yli kaksinkertainen riski saada vakava pneumokokkitauti ja yli kolminkertainen riski saada sairaalahoitoa vaativa keuhkokuume verrattuna väestöön keskimäärin. Eniten rokotuksista hyötyy THL:n mukaan 65–84-vuotiaiden ikäryhmä, sillä heillä on iän myötä selvästi kohonnut riski ja rokote suojaa heitä pitkään. Rokotteen teho on kuitenkin sitä heikompi, mitä vanhempi rokotettava on.

Voimakkaasti immuunipuutteisilla on noin kymmenkertainen riski saada vakava pneumokokkitauti ja sairaalahoitoa vaativa keuhkokuume verrattuna väestöön keskimäärin.

Kansallisessa rokotusohjelmassa annetut rokotteet ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Hyvinvointialueet vastaavat rokotusten järjestämisestä.