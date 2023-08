Pohjois-Koreaan juossut yhdysvaltalaissotilas myönsi laittoman maahantunkeutumisen, väittää valtion uutistoimisto

Pohjois-Koreaan rajan yli juossut yhdysvaltalaissotilas on myöntänyt laittoman maahantunkeutumisen, sanoo Pohjois-Korean valtion uutistoimisto KCNA.

KCNA:n mukaan sotilaan syy rajan ylitykselle oli se, että Yhdysvaltain asevoimat oli kohdellut sotilasta huonosti ja syrjinyt häntä.

– Tutkinnan aikana yhdysvaltalaissotilas myönsi päättäneensä tulla Pohjois-Koreaan, koska hänellä oli tunne epäinhimillisestä kohtelusta ja rotusyrjinnästä, sanoi KCNA.

KCNA:n mukaan yhdysvaltalaissotilas on Pohjois-Korean asevoimien valvonnassa. KCNA:n mukaan sotilas on myös ilmaissut halunsa turvapaikan hakemiseksi joko Pohjois-Koreasta tai jostakin muusta maasta, jotta hän ei joutuisi palaamaan Yhdysvaltoihin, jota sotilas on KCNA:n mukaan kuvaillut epätasa-arvoiseksi ja pettymykseksi.

Heinäkuussa Pohjois-Koreaan rajan yli juossutta sotilasta oltiin saattamassa pois Etelä-Koreasta takaisin Yhdysvaltoihin kurinpitosyistä, kun hän onnistui jotenkin liittymään Etelä-Korean ja Pohjois-Korean rajalle matkanneeseen siviiliryhmään.

Sotilas oli ollut aiemmin kaksi kuukautta vankilassa Etelä-Koreassa epäiltynä pahoinpitelystä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on aiemmin vahvistanut sotilaan olevan Pohjois-Koreassa. Tiedossa ei kuitenkaan ole, missä sotilas tarkalleen ottaen on ja missä kunnossa.

Pohjois-Korealla on historiaa Yhdysvaltain kansalaisten pidättämisestä ja heidän käyttämisestä pelinappuloina, jotta Pohjois-Korea saisi neuvotteluissa tahtonsa paremmin läpi.