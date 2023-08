Pörssisähkö on keskiviikkona halvempaa kuin tiistaina – Etelä-Suomen ja Keski-Ruotsin välinen siirtoyhteys saatu kuntoon

Pörssisähkön verollinen tuntihinta on Suomessa huomenna halvempi kuin tänään. Huomenna päivän keskihinta on noin 18 senttiä kilowattitunnilta, kun se tänään on noin 21 senttiä.

Sähkö on huomenna kalleinta iltakahdeksan ja -yhdeksän välillä, jolloin hinta pomppaa 31 senttiin kilowattitunnilta. Huomisen halvinta pörssisähköä saa keskiviikon vastaisena yönä kello yhden ja kahden välillä. Tuntihinta on tuolloin vähän alle kymmenen senttiä kilowattitunnilta.

Tuntihinnat lyödään lukkoon vuorokaudeksi kerrallaan. Seuraavan päivän hinnat julkaistaan iltapäivisin kello kahden jälkeen Suomen aikaa.

Pörssisähkö on tällä viikolla poikkeuksellisen kallista muun muassa ydinvoimaloiden ja Ruotsin-siirtoyhteyksien huoltotöiden vuoksi. Lisäksi viikko on ollut tähän mennessä varsin vähätuulinen, mikä vähentää tuulivoiman tuotantoa. Tuulisuus ei ole ennusteiden mukaan juuri kasvamassa loppuviikolla.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi STT:lle maanantaina, että sähkön hinnan kannalta tilanne pysyy melko tiukkana koko kuluvan viikon ajan.

Pörssisähkön hinta on kuitenkin laskusuunnassa verrattuna maanantaihin, jolloin keskihinta oli noin 30 senttiä kilowattitunnilta. Tuntihinta kävi maanantaina pariin otteeseen korkeimmillaan lähes 70 sentissä.

Vastaavia hintapiikkejä tai kymmenien senttien keskihintoja ei ole kuluvana vuonna ennen tätä viikkoa nähty. Esimerkiksi pörssisähkön keskihinta kuluneilta 30 päivältä on hieman yli viisi senttiä kilowattitunnilta.

Keski-Ruotsissa laitevaurio sähköasemalla

Pientä helpotusta hintojen nousupaineisiin voi tuoda Etelä-Suomen ja Keski-Ruotsin välisen siirtoyhteyden saaminen kuntoon. Kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoi tiistaiaamuna päivitetyssä tiedotteessaan, että yhteydessä ollut vika on saatu korjattua. Fenno-Skan 1 -nimisen tasasähköyhteyden siirtokapasiteetti on 1 200 megawattia.

Yhteyttä ei kuitenkaan voida vielä hyödyntää täysimääräisesti, koska Ruotsin kantaverkko kärsii puolestaan verkkoviasta.

– Siirtoyhteyden kapasiteetti on rajoitettu 600 megawattiin, koska Keski-Ruotsissa on laitevaurio yhdellä sähköasemalla, valvomopäällikkö Arto Pahkin Fingridistä kertoo STT:lle.

– Sieltä on ilmoitettu, että vika saataisiin korjattua keskiviikkona kello 23:een mennessä.

Pahkinin mukaan verkkovika johtuu Ruotsissa siitä, että osa 400 kilovoltin sähköaseman virta- ja jännitemuuntajista on mennyt rikki. Vika ei vaikuta Suomen sähkönsaantiin muuten kuin Fenno-Skan 1 -siirtoyhteyden alentuneena kapasiteettina, Pahkin sanoo.

Myös Suomessa koettiin elokuun ensimmäisellä viikolla sähköverkossa häiriö, jonka kerrottiin johtuneen laiteviasta sähköasemalla Vantaalla. Tuolloin sanottiin, että häiriön syynä oli aseman maadoituskytkin, joka oli mennyt tuntemattomasta syystä kiinni ja aiheuttanut oikosulun niin ikään 400 kilovoltin jakeluverkon voimajohdossa.

Tästä seurannut jännitteen putoaminen näkyi erilaisina ongelmina pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi energiayhtiö Helenin kaukolämmön toimitus katkesi Helsingissä yli tunniksi ja osa Linnanmäen huvipuiston laitteista jumiutui.

