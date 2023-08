Pörssisähkö on keskiviikkona halvempaa kuin tiistaina

Pörssisähkön verollinen tuntihinta on Suomessa huomenna halvempi kuin tänään. Huomenna päivän keskihinta on noin 18 senttiä kilowattitunnilta, kun se tänään on noin 21 senttiä.

Sähkö on huomenna kalleinta iltakahdeksan ja -yhdeksän välillä, jolloin hinta pomppaa 31 senttiin kilowattitunnilta. Huomisen halvinta pörssisähköä saa keskiviikon vastaisena yönä kello yhden ja kahden välillä. Tuntihinta on tuolloin vähän alle kymmenen senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkö on tällä viikolla poikkeuksellisen kallista muun muassa ydinvoimaloiden ja Ruotsin-siirtoyhteyksien huoltotöiden vuoksi.

LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Alkuperäinen