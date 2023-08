Presidentti Erdogan tapaa pääministeri Orbanin Budapestissä – nouseeko Ruotsin Nato-jäsenyys puheeksi?

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tekee tänään yhden päivän työvierailun Unkariin. Hän tapaa Budapestissä pääministeri Viktor Orbanin. Johtajien on kerrottu aikovan keskustella turvallisuudesta, puolustusteollisuudesta ja taloudellisesta yhteistyöstä.

Vierailua seurataan mielenkiinnolla ainakin Ruotsissa, jonka Nato-jäsenyyden toteutuminen on vielä kiinni Turkin ja Unkarin puuttuvista ratifioinneista. Asiassa ei ole odotettavissa välittömiä edistysaskeleita, sillä molempien maiden parlamentit ovat parhaillaan kesäistuntotauolla.

Erdogan lupasi Vilnan Nato-huippukokouksen yhteydessä heinäkuussa Turkin ratifioivan Ruotsin jäsenyyden ”mahdollisimman nopeasti”. Turkin parlamentti kuitenkin aloitti pian tämän jälkeen istuntotauon, jolta se palaa vasta lokakuun alussa.

Unkarissa Ruotsin jäsenyyden ratifiointi puolestaan yritettiin tuoda äänestykseen aivan heinäkuun lopulla. Hanke kuitenkin kuivui kokoon Orbanin hallitsevan Fidesz-puolueen boikotoitua parlamentin istuntoa.

Unkari on Orbanin johdolla vetänyt EU:ssa ja Natossa muista poikkeavaa Venäjää myötäilevää linjaa ja suhtautunut nihkeästi Ukrainan tukemiseen. Myös Turkin Erdogan on pitänyt yllä keskusteluyhteyttä presidentti Vladimir Putinin kanssa. Turkki on kuitenkin samalla ollut Ukrainan merkittävä aseistaja.

Niilo Simojoki