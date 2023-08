Presidentti Erdogan tapasi pääministeri Orbanin Budapestissä

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tapasi Unkarin pääministerin Viktor Orbanin Budapestissä sunnuntaina. Johtajat keskustelivat ainakin turvallisuudesta, puolustusteollisuudesta ja taloudellisesta yhteistyöstä.

Erdoganin yhden päivän työvierailua seurattiin mielenkiinnolla ainakin Ruotsissa, jonka Nato-jäsenyyden toteutuminen on vielä kiinni Turkin ja Unkarin puuttuvista ratifioinneista. Asiassa ei ollut odotettavissa välittömiä edistysaskeleita, sillä molempien maiden parlamentit ovat parhaillaan kesäistuntotauolla.

Turkinkielisen CNN Türk -kanavan mukaan Orban kutsui Erdoganin osallistumaan Unkarin perustajakuninkaan Pyhän Tapanin päivän juhlallisuuksiin sekä vierailemaan yleisurheilun MM-kisoissa Budapestissä. Kanavan mukaan Erdogan ja Orban puhuivat myös ”alueellisista ja kansainvälisistä tapahtumista” – mahdollisesti siis esimerkiksi Ukrainan sodasta sekä Naton laajenemisesta.

Orbanin lisäksi Erdoganin oli määrä tavata myös muita paikalle kutsuttuja johtajia, CNN Türk kertoi erittelemättä, keitä muut kutsutut ovat. Turkin delegaatiossa oli mukana useampi ministeri, kertoi Turkin valtiollinen TRT-kanava.

Erdogan luvannut ratifiointia ”mahdollisimman nopeasti”

Erdogan lupasi Vilnan Nato-huippukokouksen yhteydessä heinäkuussa Turkin ratifioivan Ruotsin jäsenyyden ”mahdollisimman nopeasti”. Turkin parlamentti kuitenkin aloitti pian tämän jälkeen istuntotauon, jolta se palaa vasta lokakuun alussa.

Unkarissa Ruotsin jäsenyyden ratifiointi puolestaan yritettiin tuoda äänestykseen aivan heinäkuun lopulla. Hanke kuitenkin kuivui kokoon Orbanin hallitsevan Fidesz-puolueen boikotoitua parlamentin istuntoa.

Unkari on Orbanin johdolla vetänyt EU:ssa ja Natossa muista poikkeavaa Venäjää myötäilevää linjaa ja suhtautunut nihkeästi Ukrainan tukemiseen. Myös Turkin Erdogan on pitänyt yllä keskusteluyhteyttä presidentti Vladimir Putinin kanssa. Turkki on kuitenkin samalla ollut Ukrainan merkittävä aseistaja.

Niilo Simojoki, Ayla Albayrak