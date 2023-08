Pronssi lajirakkaudella ja hyvällä treenimeiningillä – Wilma Murto nautti MM-kisojen mitalikahveilla jaetusta ilosta

Wilma Murron pronssimitali sai lisähohdetta joukkuetoverien tervehdyksestä keskiviikon kilpailun jälkeen ja torstaina joukkueen hotellilla järjestetyssä kahvittelutilaisuudessa. Murto pääsi jakamaan saavutuksen ensin läheistensä ja joukkueen kanssa. Mitalikahveille kokoontui kymmenien suomalaisten kannattajajoukko.

– Oli hieno tulla kilpailun jälkeen hotellille. Oli joukkuetovereita vastassa ja moni tuli sanomaan, että ”mä niin tiesin, mä niin uskoin”, Murto kertoi mitalikahveilla.

– Tuntui, että meillä oli yhteinen into mitalista.

Lähimpiään Murto oli tervehtinyt stadionilla heti MM-kisojen seiväsfinaalin päätyttyä.

– Siinä lähipiirin kohtaamisessa mitalin merkitys kolahti. Se teki tästä erityisen kokemuksen, kun näki ne reaktiot. Siinä saavutus realisoitui ja tunsin, että tämä on tosi kiitollista hommaa, Murto jatkoi.

Kahvitilaisuudessa oli myös vieraampia ihmisiä, mutta kaikki olivat juhlatuulella. Hymy oli kannattajien perusilme.

– Hämmentävää, Murto totesi ympärilleen vilkaisten.

– Tulee aika nurkan takaa se, mitä voi antaa muille.

Valmentaja jalustalle

Valmentaja Jarno Koivunen vetäytyi hulinasta sivuun, muttei karannut Murron ajatuksista. Murto palasi Koivusen valmennukseen, tai Murron sanoin ”takaisin kotiin”, vuonna 2019.

Murto arvioi sen ratkaisevaksi hetkeksi, jonka ansiosta hän on lunastanut odotukset, jotka hän herätti edelleen voimassa olevalla nuorten maailmanennätyksellään 471 tammikuussa 2016.

– Olemme saaneet toiminnan hyville raiteille ja on saatu tulosta, Murto tiivisti yhteistyön jatkon.

– Emme tee mitään pakottamalla vaan rakkaudesta lajiin. Tässä Jarno on kanssani samanlainen, ja se näkyy ilmapiirissä. Meillä on hyvä treenimeininki, ja Jarnolla valmentajana on erityistaito juuri ilmapiirin luojana.

Murrolla on paljon hyvää sanottavaa kysymyksiin valmentaja Koivusesta.

– Olemme myös aika samantahtisia ihmisiä, Murto lisäsi ja mietti hetken.

– Ehkä minä hermostun asioista hieman ennen Jarnoa.

Kaksikon suurimmat erot tulevat rooleista.

– Jännitän tällaisia kisoja tosi paljon ja kerron kyllä siitä. Täälläkin sanoin Jarnolle varmaan 5–6 kertaa, että ”jännittää, onpa ikävää”, Murto jatkoi.

– Jarno ei ainakaan näytä jännitystään. Ehkä se kuuluu toimenkuvaan.

Murron rohkea päätös

Pyynnöstä Murto palasi vielä keskiviikkoillan kilpailuun, joka päättyi Yhdysvaltain Katie Moonin ja Australian Nina Kennedyn tuloksella 490 jakamaan mestaruuteen.

Murto sai pronssin tuloksella 480. Hän päätti kilpailun seipäänvaihdon jälkeen kolmeen pudotukseen korkeudesta 485.

Murto olisi voinut hypätä 485:ttä myös edellisellä seipäällä, mutta hän ennakoi jo kultakamppailua 490:ssä ja halusi vaihtaa seipään jäykempään.

Seipäänvaihdon jälkeen hän ei onnistunut yrityksissään enää niin hyvin kuin esimerkiksi 475:n ylityksessä.

– Kyse oli sekä vauhdista että hypyn rytmistä, Murto arvioi.

– Juoksu ei ollut ihan yhtä hyvä kuin parhaissa hypyissäni, enkä päässyt ihan linjaan seipään heiton kanssa.

Ratkaisua ei voinut katua. Murron päätös oli perusteltu.

– Viimeisten vauhtiaskelten rytmiin ja maastalähtöön ei vain tullut täydellistä osumaa, valmentaja Koivunen tiivisti loppuratkaisun.

Pasi Rein