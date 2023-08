Puolustusvoimissa yritetään kylvää siemeniä startup-yrityksille

Kybervarusmiesten koulutus omana erikoisjoukkonaan alkoi Puolustusvoimissa vasta viime vuonna, mutta nyt ollaan jälleen uuden äärellä, kertoo everstiluutnantti Tuomas Arajuuri. Hänen johtamassaan johtamisjärjestelmäkoulussa Riihimäellä on alkanut uusi pilottihanke, jossa harvojen ja valittujen kybervarusmiesten koulutukseen lisätään myös yritys- ja innovaatiokoulutusta.

Kokeilulla on tarkoitus selvittää, syntyykö koulutuksen avulla sellaista innovointia ja haasteiden ratkaisukykyä, joka voisi tuottaa maanpuolustukseen liittyvän ”stratup-yritystoiminnan siemeniä”. Sitran ja Puolustusvoimien yhteistyössä toteuttamaan hankkeeseen on haettu mallia kyberteknologian ja startup-yritysten todellisesta mahtimaasta Israelista, jossa suomalaiset kävivät tutustumismatkalla marraskuussa 2022.

Sitran puolelta koulutusohjelmaa koordinoivan kenraaliluutnantti (evp) Ilkka Korkiamäen mukaan Suomea ja Israelia yhdistävät asevelvollisuusjärjestelmä sekä vahva startup-kulttuuri, mutta toki mailla ja kulttuureilla on myös paljon eroja.

– Suomen malli tästä on rakennettava, emme voi tehdä samanlaista kuin siellä, mutta voimme ottaa oppia hyvistä asioista, Korkiamäki sanoo.

Nyt alkaneen koulutuksen lopuksi kybervarusmiehille esitetään syksyllä liiketoiminnallinen innovaatiohaaste, jonka tuloksia arvioivat Korkiamäen mukaan ”oikeat sijoittajat”. Kokemusten pohjalta päätetään, onko perusteita laajentaa ohjelmaa koskemaan muita varusmiehiä ja siviilipuolella esimerkiksi yliopistoja tai laajempaa yritysjoukkoa.

Nimettömät ja kasvottomat varusmiehet

Keskiviikkona kybervarusmiehille oli Riihimäellä luennoimassa kovia nimiä: WithSecuren nykyinen ja Nokian entinen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa sekä tietoturva-asiantuntija, WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Hänen mukaansa oli jo korkea aika saada kybervarusmiehet omaksi erikoisjoukokseen, ettei osaajien löytämisessä oikeisiin tehtäviin haaskata turhaan aikaa.

– Tässä kun Siilasmaan kanssa puolitoistatuntia porukkaa jututettiin, niin hyvältä vaikuttaa – kuten olettaa voi, kun on hyvin valikoitunut porukka, Hyppönen kuvaili tapaamista varusmiesten kanssa.

Yksi kyseisen porukan jäsenistä on Aliisa. Nimi on keksitty, koska Puolustusvoimat ei halua paljastaa kybervarusmiestensä henkilöllisyyttä. Heitä ei myöskään saa kuvata.

Mikä sai it-alan korkeakoulutetun nuoren naisen hakeutumaan vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen? Koska Puolustusvoimat vaikutti voivan tarjota jotain enemmän.

– Täällä pääsee käskisi niin erilaisiin projekteihin kuin siviilimaailmassa. Voisin ehkä erikoistua enemmän käytännön hommiin. Siviilissä on kyllä vastaavanlaisia tapauksia kuin täällä, mutta siellä ei pääse likaamaan käsiään niin kuin täällä, Aliisa kuvailee.

Hänen mukaansa sotilaskoulutus on kiinnostanut aina, mutta mahdollisuus päästä erikoiskoulutukseen oli viimeinen niitti päätökselle lähteä inttiin. Sisäänpääsytesti oli puolestaan antanut osviittaa koulutuksen korkeasta tasosta.

– Oletan, että täällä pystytään opettamaan asioita, joita en vielä entuudestaan osaa, it-alan ammattilainen sanoo.

Hän toivoo jäävänsä Puolustusvoimien palvelukseen, vaikka oman alan työpaikka odottaisi myös siviilissä.

Playstationin pelaaminen ei riitä

Kybervarusmieskoulutukseen oli tänä vuonna hakijoita 255, joista 30 valittiin koulutukseen. Everstiluutnantti Arajuuren rima on korkealla, mutta kaikkien ei tarvitse olla Aliisan kaltaisia valmiita ammattilaisia.

– Meillä on tuolla mukana myös virtuooseja, itseoppineita luonnonlahjakkuuksia – – me emme haluakaan kaikkien olevan samanlaisia vaan ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia, Arajuuri kuvailee.

Hän myöntää saaneensa paljon kysymyksiä siitä, että kannattaako pääsykokeisiin tulla edes yrittämään.

– Aina kannattaa tulla yrittämään, mutta ihan pelkällä Playstationin pelaamisella ei kyllä pääse sisään, hän varoittaa.

Kybervarusmiesten erikoiskoulutusta edeltää sama sotilaan kuuden viikon peruskoulutusjakso kuin kaikilla muillakin. Fyysisen vaativuuden saattaisi kuvitella muodostuvan ongelmaksi, jos aikaa on siihen saakka tullut kulutettua lähinnä vain tietokoneen äärellä.

Arajuuren mukaan tietyt kuntotavoitteet koskevat kaikkia. Osalle kybervarusmiehen teknisen osaamisen riman ylittäneistä onkin hänen mukaansa annettua aikaa hoitaa fysiikkapuoli tarpeeksi hyväksi ennen palvelukseen astumista.

Tietokoneilla porttikielto tupiin

Kybervarusmiehet ovat Arajuuren mukaan havainneet ongelman myös itse ja esittäneet toiveita siitä, että Puolustusvoimat huolehtisi myös fyysisestä koulutuksesta.

– Meillä on koulutusohjemassa viikoittain useita tunteja myös liikuntaa, hän kertoo.

Peruskoulutuksensa jo ”ryynänneen” Aliisan mukaan oma arvonsa on myös sillä, että tekee jotain samaa kuin muut.

– Kyllä se luo semmoista yhteisöllisyyttä, hän arvioi.

Mutta varsinainen erikoisosaamisen imu on niin suuri, että sitä ei malta Aliisan mukaan jättää edes vapaa-ajalla.

– On ihan realismia meidän hommissa, että ne vähän vie mukanaan. Läppäreitä ei saa viedä tupaan, koska siellä aika pyhitetään rentoutumiselle. Mutta me saadaan tulla tekemään hommia muihin tiloihin, ja sitä tapahtuu, hän nauraa.

Niilo Simojoki