Purra linjapuheessaan: Hallituksessa joko ollaan tai ei olla, kaikkien puolueiden ministerien takana seisottava

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra painotti linjapuheessaan, että hallitus ei voi toimia, jos se ei ole riittävän vahva ja yhtenäinen.

Hän sanoo, että hallituksessa joko ollaan tai ei olla eikä paikkaa ansaita rituaaleilla, vaan sitoutumalla hallitusohjelmaan ja seisomalla kaikkien puolueiden ministerien takana.

Lisäksi Purra painotti julkisen talouden tasapainottamista. Hänen mukaansa hallitusohjelma säästää ja supistaa ylimittaiseksi kasvanutta, velkarallin väsyttämää julkista taloutta. Julkinen talous ajaisi Purran mukaan seinään, jos talouden tervehdyttämiseen ei nyt lähdettäisi.

Hän kuitenkin lisäsi, että yksi hallituskausi ei siihen riitä.

Purran mukaan Suomi tarvitsee rotia ja järjestystä. Talous on Purran mukaan muutakin kuin euroja.

– Talous on yhteisiä arvoja ja luottamusta. Sitä, että työn raskaan raataja voi luottaa siihen, että hän hyötyy maksamistaan veroista. Nyt näin ei ole. Samaan aikaan kuin kokonaisveroaste on korkealla, julkiset palvelut eivät toimi, Purra sanoo.

Ylivelkaantuminen on Purran mukaan varastamista tulevilta sukupolvilta, eikä sillä pidä hakea poliittisia lisäpisteitä tässä hetkessä. Hän sanoo, että talouden hoitaminen on välttämätöntä myös siksi, että se on tulevaisuudesta huolehtimista.

– Paljon merkittävämpää tulevaisuudesta huolehtimista kuin moraalinen tuohtumus vaikkapa siitä, että joku ei elä ilmastouskonnon mukaisesti, hän lisää.

Purra puhui linjapuheessaan myös runsaasti maahanmuutosta. Hänen mukaansa nykyinen hallitus korjaa kotouttamispolitiikan ongelmia maahanmuuttopolitiikan kiristämisen ohella. Hänen mukaansa maahanmuuttajat eivät integroidu, jos sitä ei edellytetä.

Purra lisäksi painotti, että valtion tärkein tehtävä on huolehtia kansalaisten turvallisuudesta ja perustavanlaatuisesta hyvinvoinnista.

– Valtion pitää turvata kansalaisten vapaudet, ja ne toivottavasti jatkossa ulottuvat laajemmalle kuin mistä vihervasemmiston tunteet alkavat, Purra sanoi.

Viivi Salminen