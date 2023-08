Putinin vastustajien kuolintavat ovat vaihdelleet myrkkyteen juomisesta ikkunasta putoamiseen

Venäjän presidentti Vladimir Putinintielle asettuneet ihmiset kuolevat harvoin luonnollisista syistä.

Viimeisimmän Putinin uhrin epäillään olevan Putinin kokista Wagner-palkkasotilasyhtiön johtajaksi noussut Jevgeni Prigozhin, jonka lentokone syöksyi maahan keskiviikkoiltana Venäjällä. Prigozhinin juhannuskapina oli kova isku Putinille, ja asiantuntijat arvioivat Putinin halunneen palauttaa arvovaltansa päästämällä Prigozhinin hengiltä. Kreml on kiistänyt määränneensä Prigozhinin salamurhattavaksi ja nimittänyt väitteitä ”täydeksi valheeksi”.

Prigozhin on kuitenkin vain yksi ihminen kuolleiden Putinin vastustajien pitkässä ketjussa.

Ammutut, myrkytetyt, kuristetut

Entinen presidentti Boris Jeltsinin varapääministeri Boris Nemtsov oli Putinin äänekäs vastustaja. Nemtsovia ammuttiin selkään useita kertoja vuonna 2015, kun hän oli ylittämässä Kremlin lähettyvillä olevaa siltaa tyttöystävänsä kanssa.

Nemtsov vastusti Krimin valtaamista vuonna 2014 ja sanoi sen vahingoittavan Venäjää.

Putin tuomitsi Nemtsovin murhan ja otti sen selvittämisen vastuulleen henkilökohtaisesti. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi, että murhaa ei tutkittu kunnolla. Siitä tuomittiin viisi tshetsenialaista miestä, mutta Nemtsovin kannattajat uskovat Venäjän valtion tilanneen murhan.

Entinen venäläisagentti Aleksandr Litvinenko myrkytettiin Lontoossa radioaktiivisella polonium 210:llä vuonna 2006. BBC:n mukaan Litvinenko joi myrkytettyä teetä KGB-agenttien Andrei Lugovoin ja Dmitri Kovtunin seurassa lontoolaisessa hotellissa ja kuoli sairaalassa muutamaa viikkoa myöhemmin. Venäjä kieltäytyi luovuttamasta miehiä Britanniaan, ja Putin myönsi vuonna 2015 Lugovoille mitalin tämän palveluksista isänmaan hyväksi.

EIT katsoi, että Litvinenkon murha oli Venäjän aikaansaannosta.

Britanniasta löydettiin kuolleena myös oligarkki Boris Berezovski, joka pakeni maahan riitaannuttuaan Putinin kanssa. Hän löytyi vuonna 2013 lukitusta kylpyhuoneesta naru kaulan ympärillä. Kuolemansyyntutkija ei pystynyt selvittämään tarkalleen, kuoliko Berezovsky tehtyään itsemurhan vai murhattiinko tämä.

Entinen viestintäministeri Mihail Lesin puolestaan löydettiin vuonna 2015 kuolleena washingtonilaisesta hotellihuoneesta päähän kohdistuneen iskun seurauksena. Daily Beastin mukaan Lesin, joka perusti englanninkielisen TV-kanavan Russia Todayn, harkitsi kumpaakin osapuolta hyödyttävää sopimusta FBI:n kanssa, koska halusi suojella itseään korruptiosyytteiltä Yhdysvalloissa. Daily Beastin mukaan Lesin olisi voinut paljastaa FBI:lle sisäpiiritietoja Kremlistä.

Vaarallinen toimittajan työ

Riippumattoman sanomalehden Novaja Gazetan toimittaja Anna Politkovskaja ammuttiin vuonna 2006 kotitalonsa hissiin Putinin syntymäpäivänä. Politkovskaja kritisoi Putinia ja paljasti korkean tason korruptiota Venäjän johdossa. Lisäksi hän raportoi Venäjän toisesta sodasta Tshetseniassa ja kirjoitti muun muassa sodan ihmisoikeusloukkauksista.

Politkovskajan ampujaa ei ole saatu kiinni.

Toinen epäilty Putinin uhri on Politkovskajan kanssa toisinaan yhteistyötä tehnyt toimittaja Natalia Estemirova, joka niin ikään paljasti Venäjän ihmisoikeusloukkauksia Tshetseniassa. Estemirova kaapattiin kotinsa ulkopuolelta vuonna 2009, ja hänet löydettiin myöhemmin läheisestä metsästä luodinreikiä päässään. Murhasta ei ole tuomittu ketään.

Venäjällä on kuollut paljon toimittajia viimeisten vuosikymmenten aikana, vaikki kaikki kuolemat eivät olekaan Putinin aikaansaannosta. Lehdistön- ja sananvapauden edistämistä ajavan International Press Instituten mukaan Venäjällä on vuoden 1997 jälkeen tapettu 57 toimittajaa heidän tekemänsä työn vuoksi. Muun muassa useita muita Novaja Gazetan toimittajia Politkovskajan lisäksi on kuollut.

Ikkunasta kohti kuolemaa

Monet Putinin vastustajat ovat kuolleet syöksymällä ikkunasta epäselvissä olosuhteissa.

Venäläinen makkaramiljonääri ja poliitikko Pavel Antov putosi hotellin ikkunasta Intiassa viime joulukuussa. Antov oli kritisoinut Putinin sotaa Ukrainassa viestipalvelu Whatsappissa, mutta väitti pian, että joku muu kirjoitti viestin, jossa Ukrainan pommittamista nimitettiin terrorismiksi.

Viime vuonna saman kohtalon koki myös öljyjätti Lukoilin hallituksen puheenjohtaja Ravil Maganov. Maganov putosi kuudennen kerroksen ikkunasta moskovalaisessa sairaalassa, jossa hän oli hoidossa sydänvaivojen vuoksi.

Lukoil on ollut yksi harvoista venäläisistä yrityksistä, joka on arvostellut Venäjän päätöstä hyökätä Ukrainaan. Lukoilin entinen toimitusjohtaja Aleksandr Subbotin kuoli epäselvissä olosuhteissa viime vuoden toukokuussa.

Kohti kuolemaansa putosi helmikuussa myös Marina Jankina, joka oli Venäjän puolustusministeriön läntisen sotilaspiirin taloudellisen tuen osaston päällikkö. Venäläismedioiden mukaan Jankinan epäiltiin tehneen itsemurhan hyppäämällä parvekkeelta.

CNN:n mukaan 13 korkean profiilin venäläistä liikemiestä on kuollut itsemurhan seurauksena tai epäselvissä olosuhteissa viimeisen kuuden vuoden aikana. Kuudella heistä oli läheinen suhde Lukoiliin tai kaasuyhtiö Gazpromiin.

Moukkamainen kuolema

Kaikki Putinin toimia protestoineet eivät kuitenkaan ole kuolleet yrityksestä huolimatta. Esimerkiksi entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia yritettiin myrkyttää novitshok-hermomyrkyllä vuonna 2018, mutta he selvisivät yrityksestä.

Kaikki eivät myöskään ole olleet itse yllättyneitä siitä, että kuolema on pysytellyt heidän kannoillaan. Muutamat hämäräperäisissä olosuhteissa kuolleet Putinin viholliset olivat selvinneet aiemmin useammasta murhayrityksestä. Myös Prigozhinin uskottiin kuolevan luultavasti ennemmin kuin myöhemmin.

Kreml on kiistänyt kaikki väitteet siitä, että Venäjän hallinnolla olisi mitään tekemistä murhien tai niiden yritysten kanssa. Monien mielestä kuolemat kuitenkin lähettävät selvän viestin: jos vastustat Putinia, kuolet.

Myös Putinin liittolaiset vakuuttavat Putinin syyttömyyttä. Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukashenko sanoi perjantaina, että ei voi kuvitella Putinin olleen osallisena Prigozhinin kuolemassa.

– Kuolema oli liian moukkamainen ja epäammattimainen, Lukashenko perusteli.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi Prigozhinin oletettua kuolemaa keskiviikkona.

– Venäjällä ei tapahdu juuri mitään, mistä Putin ei olisi tietoinen, Biden sanoi.

Heli Laakkonen