Puuskittainen tuuli katkoo puita sähkölinjojen ja talojen päälle, tuhansia talouksia vailla sähköä

Kesämyrsky liikkuu nyt pohjoiseen ja on illan aikana riehunut Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa.

Myrsky on aiheuttanut muun muassa sähkökatkoja. Iltakymmeneltä Suomessa oli yli 15 000 taloutta ilman sähköä, ilmenee Sähkökatkokartta.fi -palvelusta. Eniten sähköttömiä talouksia oli Mikkelissä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on ollut 22 vahingontorjuntatehtävää.

– Neljä puuta on kaatunut rakennusten päälle, kolme omakotitalon ja yksi kerrostalon päälle, kertoo palomestari Timo Kaivola alueen tilanteesta. Puita on kaatunut myös sähkölinjoille ja teille. Kaivolan mukaan henkilövahingoilta on kuitenkin onneksi vältytty.

Puu kaatui pyöräilijän päälle Helsingissä

Rankat sateet pitivät pelastuslaitokset kiireisinä eteläisessä Suomessa maanantaina.

Sade aiheutti päivän aikana tulvia teille ja kiinteistöjen kellareihin, kertoivat Länsi- ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokset.

Päivystävä palopäällikkö Heikki Kervinen sanoi illansuussa viiden aikoihin, että pelkästään Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli 35–40 tehtävää, eikä niitä kaikkia pystytty hoitamaan samaan aikaan.

Helsingin Konalan pelastuslaitoksen asemamestari Juha Laine kertoi, että Helsingin Paloheinässä puu kaatui pyöräilevän ihmisen päälle. Aikuinen selvisi kuitenkin tilanteeseen nähden lievin vammoin.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävän päällikön Olli Korteniemen mukaan eniten päänvaivaa aiheutti Vantaan Variston läheinen risteys, joka oli veden vallassa. Bussilinjoja jouduttiin reitittämään uudestaan tulvan johdosta.

Palolaitosten tietojen mukaan Helsingissä ja Vantaalla puuskainen tuuli aiheutti myös omaisuusvahinkoja, kun puita rysähti autojen ja rakennusten päälle.

Kaatosateet väistyivät pohjoiseen

Kaatosateet väistyivät sääpalvelu Forecan mukaan illalla Uudeltamaalta pohjoiseen.

Päivän suurin sademäärä mitattiin Hangossa, jossa satoi 56,6 milliä vettä. Kovimmin sadetta tuli viiden maissa Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla.

Pääkaupunkiseudulla mitattiin 41–54 millimetrin sademääriä, mikä on Forecan mukaan puolet koko elokuun tavanomaisesta sadekertymästä.

Sateet siirtyvät yön aikana edelleen pohjoisen suuntaan. Aamuksi sään pitäisi poutaantua Etelä-Suomessa.

Hanna Iittala, Heidi Puomisto