Kuusjoki-päivä keräsi kyläläiset aurinkoiselle kirkonmäelle – monipuolinen tapahtuma sai kävijöiltä kiitosta

Taidenäyttelyitä, live-musiikkia ja tassuterapiaa. Yhdistyksiä, myyntikojuja ja arkistojen aarteita. Temppuilua, sirkustelua ja herkuttelua.

Muun muassa näitä tarjosi perinteinen Kuusjoki-päivä, jota vietettiin sunnuntaina Kuusjoen kirkonmäellä.

Kesän toiseksi viimeiseen kylätapahtumaan saapui mukavasti väkeä niin Kuusjoelta kuin muualtakin. Tapahtumaa saatiin viettää kauniin aurinkoisessa säässä.

Pertteliläiset Suvi Toivoniemi ja Kaapo Sulonen olivat juuri saapuneet viettämään Kuusjoki-päivää. Heillä oli aikeissa käydä ainakin katsomassa Viljamakasiinissa sekä kirkossa esillä olleet taidenäyttelyt.

Toivoniemi kertoi, että tapahtumassa vieraileminen on jokavuotinen perinne.

– Olemme käyneet täällä aiemmin isovanhempien kanssa. He ovat lähtöisin Kuusjoelta.

Toivoniemi kehui Kuusjokea virkeäksi kyläksi, jossa järjestetään ilahduttavan paljon erilaista toimintaa.

– Täällä järjestetään enemmän kaikkea kuin Perttelissä, josta itse olen kotoisin.

Risto Rantanen ja Antti Aho olivat puolestaan tulleet tapahtumaan Koskelta, josta he olivat pyöräilleet Kuusjoelle saakka.

– Pyörälenkki on tärkein, mutta on tämä Kuusjoki-päiväkin hieno, Rantanen totesi.

Kaksikko oli jo ehtinyt käydä Viljamakasiinissa kahvilla ja arkistossa tutustumassa vanhoihin valokuviin. Tarkoituksena oli vielä käydä maistamassa herkkuja VPK:n teltalla.

Rantanen ja Aho olivat törmänneet Kuusjoki-päivässä moniin vanhoihin tuttuihin. Kuusjoelta kotoisin oleva Rantanen kertoi löytäneensä tuttuja kasvoja myös arkistossa esillä olleista valokuvista.

– Katsoimme vanhoja kansakoulukuvia, ja nimesimme niihin, kuka on kukin.

Vapaaehtoiset Niina Helenius, Amalia ja Essi Vanamo sekä Teija Ståhlberg ahkeroivat hampurilaisten parissa Kuusjoen VPK:n teltalla viljamakasiinin edustalla.

– Meille osui tänä vuonna kahviovuoro. Keväällä aina päätetään, mikä yhdistys sen saa, Ståhlberg kertoi.

Hampurilaiset näyttivät tekevän kauppansa hyvin, ja omaa annostaan odotti pitkä jono asiakkaita.

Teltalla valmistuvien hampurilaisten lisäksi VPK oli tuonut myyntiin myös monenlaisia muita herkkuja, joita löytyi viljamakasiinin kahviosta.

– Jokainen on leiponut vähän jotain, niin ei tule yhdelle ihmiselle liikaa taakkaa, Ståhlberg sanoi.

Vapaaehtoiset kertoivat Kuusjoki-päivään osallistumisen olevan Kuusjoen VPK:lle tärkeä perinne. Siellä yhdistys voi kerätä varoja ja innostaa uusia jäseniä lähtemään mukaan toimintaansa.

Kaikkein parasta kylätapahtumassa on heidän mielestään kuitenkin tunnelma.

– Ihmiset kokoontuvat, ja näkevät toisiaan. Tämä on kiva koko kylän tapahtuma, Helenius totesi.

Vapaaehtoistöissä oli myös salolainen Seija Saarinen. Hän oli myymässä muun muassa lemmikkien leluja, arpoja ja herkkuja Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen pisteellä.

– Kauppa on käynyt ihan mukavasti. Arvat ja herkut ovat menneet kaupaksi, Saarinen sanoi.

Vapaaehtoistyö kyläpäivillä oli Saariselle tuttua puuhaa, sillä hän kertoi osallistuneensa aiemmin tänä kesänä Kisko-päivään.

Turkulaiset Senni ja Leila Jauhiainen rapsuttelivat rescue-koira Picassoa puiston laidalla. He olivat ehtineet osallistua jo monenlaisiin aktiviteetteihin Kuusjoki-päivässä.

– Olemme olleet leikkipuistossa, osallistuneet MLL:n piirustuskisaan, kuunnelleet laulua ja pomppineet ilmavolttiradalla, Leila Jauhiainen luetteli.

Senni Jauhiaisen mielestä parasta tapahtumassa oli ilmavolttirata. Leila Jauhiainen oli puolestaan tyytyväinen siihen, että tapahtumasta löytyi paljon lapsiperheille suunnattua tekemistä.

– Mielestäni täällä on lapsille enemmän ohjelmaa kuin aikaisemmin on ollut.

Jauhiaiset kertoivat käyneensä Kuusjoki-päivässä useana vuonna aiemminkin. He tulivat tapahtumaan tänä vuonna yhdessä Kuusjoella asuvien sukulaistensa kanssa.

Wilma Murrosta Vuoden kuusjokelainen

Kuusjoki-päivä huipentui jälleen Vuoden kuusjokelaisen julkistamiseen. Tänä vuonna palkinnon ja kunniamaininnan sai maailmallakin menestystä saavuttanut seiväshyppääjä Wilma Murto.

Murto ei päässyt itse vastaanottamaan palkintoa, sillä hän oli Budapestin MM-kisoissa. Isoäiti Tarja Murto sai noutaa palkinnon hänen puolestaan.

– Tämä on kunniatehtävä, mutta olisin toivonut, että Wilmakin olisi ollut täällä, Murto totesi.

Vuoden kuusjokelaisen valitsee joka vuosi jokin paikallinen yhdistys. Tänä vuonna palkinnonsaajasta päätti yleisurheiluseura Kuusjoen Humu ry.

Seuran johtoryhmä valitsi yksimielisesti palkinnonsaajaksi Wilma Murron. Näin kertoo seuran edustaja Maria Vahtera.

– Wilma on pärjännyt hienosti maailmalla. Hän tuntui luonnolliselta valinnalta meidän kaikkien mielestä, Vahtera sanoo.

– Wilma on hieno esikuva meidän nuorille urheilijoille, hän jatkaa.

Vahtera kuitenkin korostaa, että monet seuran toimintaan osallistuvat, niin urheilijat, ohjaajat kuin vanhemmatkin, tekevät arvokasta työtä ja ansaitsisivat kunnianosoituksen.