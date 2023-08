Rakastan junamatkailua, mutta aika monta banaania se vaatii

Elokuulla minulla on tapana pistäytyä Lapissa tervehtimässä lapsuudenystävääni, joka on majoittunut puolierakoksi erämaahan. Hän ei usein poistu pikku kylästään, joten minä matkustan hänen luokseen muistelemaan lapsuutta ja analysoimaan maailman tilaa.

Päätän käyttää matkaan Rovaniemelle julkisia liikennevälineitä. Asun Taalintehtaalla, joten minun on varattava hyvin aikaa reissamiseen. En aio ajaa henkilöautolla, vaikka matka pikitietä tulisi minulle kolme kertaa halvemmaksi kuin jyskyttely rautahevon kyydissä kiiltävillä raiteilla.

Sitä paitsi junamatkailu on kivaa. Siinä voi vaipua ajatuksiinsa ja antaa ajan kulua. Nukuskella tai tehdä töitä tai lukea kirjaa. Mainio keksintö, tuo juna. Otan siis bussin Turun rautatieasemalle, odottelen rauhassa tunnin verran ja loikkaan Santa Claus Expressiin.

Lisäksi junamatkailu herättää minussa aina pienen vihreän miehen. Hienoa painella pohjoiseen sähkön voimalla. Lounais-Suomen aaltoilevat viljavainiot vaihtuvat Pirkanmaan metsiksi ja alan ajatella, miksi valtiomme ei tue avokätisesti julkisilla välineillä matkustamista.

Koska verensokerini on hieman alhaalla, alan makuuvaunuosastossani jupista tekopyhyydestä. Poliitikkojen puheet ovat täynnä hurskastelua ympäristönsuojelusta ja pelottelua ilmastonmuutoksesta. Mutta mitä todella tehdään? Kansalaiset, jotka kärvistelevät sähkölaskuissaan ja hinnannousuissa, äänestävät kuitenkin lompakoillaan. Harvalla on varaa valita bussi- tai junakyyti oman auton sijaan. Minulta matka Turkuun omalla autolla on tasan puolet halvempi kuin bussilla.

Päätän syödä banaanin ja appelsiinin tullakseni paremmalle tuulelle. Niitä ei vielä ole pakattu yksittäin muoviin, kuten lähes kaikki muut lähikaupan vihannekset ja hedelmät.

Maailma on hukkumassa mikromuoveihin, mutta meille kauppiaat jakavat niitä yhä enenevässä määrin. Kohta aletaan varmaan myydä muoviin yksittäin pakattuja porkkanoita. Selaan lehteä ja huomaan, että Ranska on kieltänyt jo vuoden alusta lähes kaikkien hedelmien ja vihannesten pakkaamisen muoviin.

Ehkä kehitys kehittyy, ajattelen ja päätän ihailla eteläpohjalaista maalaismaisemaa. Olen aina arvostanut Pohjanmaan, tuon Suomen Teksasin yritteliäisyyttä. Nyt silmiini osuu pölisevä turpeenottopaikka ja sen takana häämöttävä turkistarha.

Tarvitsen toisen banaanin. Eläinrääkkäykseen perustuva turkistarhaus työllistää neljä-viisituhatta ihmistä, ilmastolle superhaitallinen turve pari tuhatta. Jäytäessäni banaania mietin, miten helppoa noiden elinkeinojen muuttaminen muuksi olisi riittävällä yhteiskunnan tuella. Sen sijaan, että tukea kaadetaan nyt niiden ylläpitoon verovaroista.

Rapistelen tomaattipaketin muovikuoren auki ja tungen muovit roskikseen. VR rehvastelee ympäristötietoisuudellaan ja varmaankin lajittelee muoviroskani erikseen. Huokaisen ja tunnen himoa siirtyä ravintolavaunuun, mutta pidättäydyn moisesta.

Nukahdan jo ennen Seinäjokea. Meidät kansalaiset on onnistuttu syyllistämään ympäristöongelmista oikein hyvin. Me teemme mielellämme sen minkä voimme, pienillä teoilla mennään aina eteenpäin. Mutta suuret teot tehdään maiden hallituspolitiikalla. Kuten Ranskassa.

Juha Ruusuvuori

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.