Rikkinäisiä ikkunoita, väänneltyjä polkupyöriä ja nuuskapusseja – Tupurin päiväkodeilla ja koulussa on tehty viime aikoina törkeää ilkivaltaa

Tupurin ja Anjalan päiväkodit ovat kärsineet viime aikoina toistuvasta ilkivallasta. Pääasiassa mopo- ja mopoautoikäiset nuoret ovat rikkoneet paikkoja ja roskanneet pihoja, mikä on aiheuttanut aineellisia vahinkoja ja huolta pihalla leikkivien lasten turvallisuudesta.

Tupuri-Anjalan päiväkodin varajohtaja Liisa Naukkarinen kertoo, että kyseessä on ollut varsin poikkeuksellinen kesä ja alkusyksy. Ilkivallantekoja ja roskaamista on hänen mukaansa ilmennyt paljon tavallista enemmän.

– Päiväkodin henkilökunnalla, vanhemmilla ja asukkailla on noussut todella iso huoli nuorison käyttäytymisestä, Naukkarinen sanoo.

Naukkarisen mukaan Tupurin päiväkodilla on viime aikoina hajotettu muun muassa pihakeinu sekä ulkorakennuksen vesikouru.

Vain noin vuosi sitten hankitun keinun katokseen on poltettu reikiä tupakan tumpeilla ja sen käsinoja on rikottu. Keinu on jouduttu poistamaan kokonaan käytöstä. Vesikouru on puolestaan väännetty pilalle siinä roikkumalla.

Anjalan päiväkodilla on hajotettu puinen penkki käyttökelvottomaan kuntoon. Lisäksi uuden leikkimökin ikkunat on rikottu ja mökin sisällä on yritetty polttaa jotakin.

Naukkarinen harmittelee, ettei uutta ja toivottua leikkimökkiä ole ilkivallan vuoksi saatu käyttöön.

– Meillä ei ole edelleenkään leikkimökki takaisin käytössä, mistä on tullut vanhemmilta palautetta.

Nyt leikkimökin oveen on hankittu munalukko, jotta se jätettäisiin jatkossa rauhaan. Naukkarisen mukaan leikkimökki saadaan käyttöön, kunhan siihen saadaan vaihdettua uudet ikkunat.

Ilkivallantekojen lisäksi molempien päiväkotien pihoja on roskattu pahasti. Erityisen paljon pihoilta on löytynyt nuuska- ja nikotiinipusseja, joiden siivoaminen vaatii päiväkotien henkilökunnalta ylimääräistä työtä.

– Meidän pitää päivittäin kiertää pihat ennen kuin uskallamme päästää lapsia sinne leikkimään, Naukkarinen kertoo.

Vaivan lisäksi pihalle jätetyt roskat aiheuttavat huolta pihalla leikkivien lasten turvallisuudesta. Hiekan joukkoon hautautuu helposti lapsille vaarallisia roskia ja esineitä, jotka saattavat jäädä perusteellisesta tarkastuksesta huolimatta aikuisilta huomaamatta.

– Meillä on huoli siitä, saammeko kaiken kerättyä pois, etteivät roskat vain menisi lasten suuhun, Naukkarinen sanoo.

Tupurin ja Anjalan päiväkotien pihoilla on käytössä kameravalvonta. Naukkarisen mukaan se ei ole kuitenkaan toistaiseksi pitänyt ilkivallantekijöitä ja roskaajia loitolla.

– Nuoriso osaa etsiä sellaiset paikat, etteivät he näy kameroissa.

Myös rikosilmoituksen tekemistä on jo harkittu, mutta toistaiseksi ilkivallanteoista ei ole ilmoitettu poliisille.

Liisa Naukkarinen toivoo, että nuorten vanhemmat kiinnittäisivät huomiota siihen, missä omat lapset viettävät vapaa-aikaansa ja ottaisivat asian puheeksi kotona.

– Ymmärrän, että nuorison pitää kokoontua jossain, mutta päiväkodin piha ei ole siihen paras mahdollinen paikka.

Naukkarinen on tilanteesta kaikkiaan hyvin huolissaan. Myös päiväkodin vanhempaintoimikunta on ilmaissut huolensa asiasta.

– Me emme halua syyttää ketään, mutta meillä on suuri huoli siitä, mihin asiat etenevät. Tässä on kuitenkin pienistä lapsista kyse.

Ilkivaltaa ja roskaamista ei ole tapahtunut ainoastaan Tupurin ja Anjalan päiväkodeilla, vaan myös Tupurin koululla, kertoo rehtori Hanna-Maija Tuominen.

Koululla on hänen mukaansa viime aikoina esimerkiksi töhritty seiniä spray-maalilla, rikottu roskapönttöjä sekä heitelty omenoita ympäri pihaa. Myös yön ajaksi koulun pihalle jätettyjä oppilaiden polkupyöriä on väännelty käyttökelvottomaan kuntoon.

Hanna-Maija Tuominen on huolissaan myös siitä, että mopoilla, mopoautoilla ja mönkijöillä ajetaan koulun pihoilla, joissa saattaa samaan aikaan leikkiä pieniä lapsia.

Ilkivallanteot ja roskaaminen ovat tuttuja myös Tupurin ja Anjalan päiväkotien sekä Tupurin koulun kiinteistöhuoltomiehelle Jukka Järviselle.

Hän kertoo, että roskien siivoaminen ja hajotettujen paikkojen korjaaminen aiheuttavat hänelle viikoittain varsin paljon ylimääräistä työtä.

– Jos on ollut nätti viikonloppu, roskaa joutuu keräämään kahdesta kolmeen saavillista, Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa Tupurin päiväkodilla rikottiin hiljattain lipputangon nuppi ja naru, ja tanko odottaa nyt korjausta.

Myös Hanna-Maija Tuominen ja Jukka Järvinen kehottavat vanhempia keskustelemaan nuorten kanssa, mitä he koulun pihalla tekevät ja mitä siellä saa ja ei saa tehdä.

Heidän mukaansa nuoret ovat kuitenkin tervetulleita esimerkiksi pelailemaan ja viettämään aikaa koulun pihalle, jos käytöstavat ovat kunnossa.

– Koulun pihalla voi käydä tekemässä niitä asioita, joita tänne koulun alueelle kuuluu. Tänne ei saa kuitenkaan tulla, jos ei pysty noudattamaan sääntöjä, Tuominen sanoo.

– En missään nimessä kiellä käymästä koulun pihalla, jos käyttäytyy hyvin, Järvinen toteaa.