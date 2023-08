Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittaa Helsinkiin päin menevää liikennettä moottoritiellä Salossa. Suomusjärven liittymän kohdalla ajokaista on suljettu liikenteeltä ja Suomusjärventielle nousevan rampin liikenne on estynyt. Tilanne on alkanut tiistaiaamuna klo 8.35 ja jatkuu toistaiseksi.