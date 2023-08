RKP:n Henriksson rasismitiedonannosta: Nyt on enemmän edellytyksiä sille, että hallitus voi jatkaa

RKP:n puheenjohtajan, opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallituksen rasismitiedonanto ei ole vielä valmis, mutta se on edennyt oikeaan suuntaan. Henrikssonin mukaan nyt on enemmän edellytyksiä sille, että hallitus voi jatkaa.

– Meillä ei vielä ole lopullista tiedonantoa, mutta prosessi on edennyt melko pitkälle. Nyt olemme pidemmällä kuin olimme esimerkiksi eilen, Henriksson sanoi tiedotustilaisuudessaan RKP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Maarianhaminassa.

– Meillä on nyt enemmän edellytyksiä sille, että hallitus voi jatkaa, kuin mitä olen aikaisemmin nähnyt.

Henriksson ei halunnut kommentoida, mitkä asiat ovat muodostuneet kiistakysymyksiksi rasismitiedonannon valmistelussa.

– Meillä on joitakin asioita, jotka ovat olleet vielä avoinna. Mielestäni niissä on tapahtunut lähestymistä, joten haluaisin myös uskoa, että me pystymme löytämään yhteisen sävelen ja yhteisen tien.

Helsingin Sanomien lähteiden mukaan kaikki muut hallituspuolueet paitsi RKP ovat hyväksyneet pääministeripuolue kokoomuksen tekemän kompromissiehdotuksen niin sanotusta rasismitiedonannosta.

”Valmistunee torstaiksi”

Kyse on tiedonannosta, joka sai kimmokkeen kesän rasismikeskustelusta. RKP kytki hallitusyhteistyön jatkamisen mahdollisuuden siihen, että yhdessä hallituspuolueiden kesken laadittava tiedonanto riittävällä tavalla osoittaa, että Suomessa ei millään tavalla missään muodossa hyväksytä rasismia.

Tiedonantoa ”yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä” alettiin laatia sen jälkeen kun media julkaisi kesällä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) rasistisia kirjoituksia menneiltä vuosilta.

HS:n mukaan tiedonannossa on yli 20 toimenpidettä, joilla edistetään yhdenvertaisuutta. Muutoksia lakeihin tiedonanto ei suoranaisesti esitä.

Hallituksen on ollut määrä hyväksyä tiedonanto yleisistunnossaan torstaina. Eduskunnan on tarkoitus käsitellä tiedonantoa ensi viikolla.

Henriksson oli luottavainen sen suhteen, että tiedonanto valmistuu ajoissa, jotta hallitus voi hyväksyä sen torstaina.

– Kyllä varmasti on edellytyksiä vielä sille.

Jos tiedonanto valmistuu ajallaan torstaiksi, pitää hallitus Henrikssonin mukaan tiedotustilaisuuden selonteon sisällöstä.

Biaudet harkitsee

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Otto Anderssonin mukaan suuri enemmistö eduskuntaryhmästä oli hallituksessa jatkamisen kannalla, mutta jotkut ryhmän jäsenistä haluavat vielä pohtia kantaansa.

– Se on tietysti ymmärrettävää sikäli, että kukaan eduskuntaryhmässä ei ole vielä nähnyt lopullista tiedonantoa, Andersson sanoi.

Hän ei suostunut nimeämään, keistä edustajista on kyse.

STT kysyi useilta kansanedustajilta heidän näkemyksiään tilanteesta tiedotustilaisuuden jälkeen. RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet sanoi haluavansa pohtia vielä, voiko hän äänestää hallituksen ja ministerien luottamuksen puolesta rasismitiedonantoa koskien.

Tiedonannon pitäisi hänestä olla uskottava, etenkin juuri niiden ihmisten mielestä, joihin syrjintä ja rasismi on kohdistunut.

– Ei riitä, että me omasta mielestämme teemme parempaa politiikkaa.

Hän pitää eduskuntakeskustelua asiasta merkittävänä osana oman kantansa muodostuksessa.

Kesäkuussa Biaudet äänesti tyhjää, kun eduskunta äänesti hallitusohjelman tiedonantokeskustelun päätteeksi hallituksen luottamuksesta.

Biaudet on kritisoinut kuuluvasti puolueensa osallistumista hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Hallituspuolueiden kansanedustajien odotetaan lähtökohtaisesti äänestävän hallituksen puolesta.

– Minun ajatukseni tästä hallituksesta ei tietenkään ole muuttunut, jollei jokin sitä muuta hyvin radikaalisti.

Hän ei ole kokenut puolueen sisältä painostusta.

– Olemme kaikki aika ahdistuneita ehkä, mutta meillä on hyvä keskustelu ja arvostus.

”Erittäin hyvät edellytykset”

Toisaalta esimerkiksi puolueen kansanedustajat Joakim Strand, Anders Norrback ja Mikko Ollikainen ilmaisivat tukensa tiedonannolle.

Strand sanoi yllättyneensä positiivisesti sen kunnianhimosta ja siitä, kuinka pitkällä sen valmistelussa oltiin.

– Näen erittäin hyvät edellytykset jatkaa hallituksessa hyvää yhteistyötä.

Kansanedustaja Anders Norrback sanoi olevansa ylpeä omasta puolueestaan.

– Ilman sitä tämä rasismikeskustelu ei olisi tullut julkisuuteen. Tästä aiheesta on vaiettu liian pitkään.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz totesi, että kun valmis tiedoksianto saadaan, jokainen vetää omat johtopäätöksensä siitä.

