RKP:n Henriksson: Tiedonanto rasismista on kesken – ”aika keskeisistä kohdista” vielä neuvotellaan

RKP:n puheenjohtajan, opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä on vielä kesken.

– Kyllä siellä on työstettävää vielä. Pientä lähentymistä on tapahtunut, ja suuri osa tekstistä on minun käsittääkseni aika hyvällä mallilla, mutta edelleen on töitä edessä.

Hänen mukaansa hallituspuolueiden kesken neuvotellaan vielä ”aika keskeisistä kohdista”.

Puoluejohtaja kommentoi asiaa toimittajille RKP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Viking Glory -laivalla. Hänen mukaansa tiedonantoa ei voi esitellä kansanedustajille ennen kuin se on kokonaan valmis. Kokous jatkuu huomiseen, mutta Henrikssonin mukaan ei ole varmuutta, valmistuuko tiedonanto sen aikana.

– Aikataulu ei ole minusta kiinni. Tässä on minullekin haaste. Haluaisin tuoda asioita myös eduskuntaryhmälle päätettäväksi, mutta en voi tuoda keskeneräistä, hän sanoi.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä, johon kuuluu kymmenen kansanedustajaa, on matkalla Ahvenmaalle jatkamaan kokoustaan.

– Kesän tapahtumia käydään varmasti läpi. Mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut, miten me näemme tilanteen tällä hetkellä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaikki kymmenen edustajaa on paikalla, Henriksson sanoi.

Kohtalonhetket käsillä

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen kohtalonhetket ovat käsillä, sillä RKP:ltä odotetaan päätöstä hallituksessa jatkamisesta aivan lähipäivinä. Kesän rasismikeskustelusta kimmokkeen saaneen tiedonannon on määrä valmistua tällä viikolla. Orpo kertoi, että valtioneuvosto kokoontuu torstaina, ja valtioneuvosto tekee yksimielisiä päätöksiä. Käytännössä siis tuolloin hallituksen on määrä antaa tiedonanto eduskunnalle.

RKP on ilmoittanut tekevänsä kokonaisarvion hallitusyhteistyön jatkosta sen jälkeen, kun tiedonanto valmistuu.

Orpo sanoi eilen pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että nyt aletaan olla RKP:n hallituksen jatkamispäätöksen kanssa ”kalkkiviivoilla” eikä sitä voida odottaa siihen saakka, kun hallituksen tiedonannosta käydään keskustelua eduskunnassa syysistuntokauden alussa.

Tuki perussuomalaisministereille?

Media on julkaissut kesällä sekä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) että elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) rasistisia kirjoituksia menneiltä vuosilta.

Hallituksen tiedonannosta kerrottiin pian sen jälkeen, kun Purra oli pyytänyt anteeksi noin 15 vuoden takaisia nettikirjoituksiaan.

Henriksson ei vielä viime viikolla suostunut lupaamaan puolueensa tukea ministereille tiedonantoon liittyvissä tulevissa luottamusäänestyksissä eduskunnassa.

RKP:lle on tärkeää, että tiedonannossa olisi selkeä kannanotto siihen, ettei Suomessa ole minkäänlaista sijaa rasismille. Tärkeitä ovat myös konkreettiset toimenpiteet ja se, että niille löytyy rahoitus.

Oma presidenttiehdokas?

Henrikssonin mukaan kesäkokouksessa ei ole tarkoitus käydä keskustelua siitä, asettaako RKP oman ehdokkaansa presidentinvaaleihin.

– Se on puoluehallituksen asia, ja puoluehallitus kokoontuu loppuviikosta. Eduskuntaryhmä ei yleensä ota kantaa siihen.

Eduskuntaryhmä käsittelee hallituksen tilanteen lisäksi muun muassa budjettia.

Saila Kiuttu