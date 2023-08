Rubikin kuutio kasaan alle 10 sekunnissa – Plazassa ratkotaan viikonloppuna kilpaa Rubikin kuutioita

Salossa järjestetään tulevana viikonloppuna Rubikin kuutio -kilpailut kauppakeskus Plazassa. Tapahtumaan osallistuu 55 kilpailijaa, ja kilpailijoiden keski-ikä on noin 15 vuotta. Suurin osa kilpailijoista on suomalaisia, mutta mukana on kisaaja myös Ukrainasta, Latviasta, Ruotsista ja Venäjältä.

Kaksipäiväisissä kilpailuissa kisataan sekä perinteisten 3×3-kuutioiden nopeusratkonnasta että muiden samankaltaisten pulmapelien ratkonnasta. Nopeimmat kilpailijoista ratkovat Rubikin kuutioita jopa alle kymmenessä sekunnissa. Tavallisen ratkonnan lisäksi yksi kisan lajeista on 3×3-kuutioiden ratkonta sokkona.

Kilpailu tapahtuu Plazan 2. kerroksessa klo 10–19, ja yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy. 3×3-kuutioiden ratkonnan ensimmäinen kierros alkaa lauantaina 10.15 ja sunnuntaina klo 10. Sokkoratkaisua voi päästä seuraamaan lauantaina noin klo 18.

Rubikin kuutio -kilpailut kauppakeskus Plazan 2. kerroksessa 2.–3. syyskuuta klo 10–19.