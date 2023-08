Ruotsi juhli jälleen naisten MM-pronssia – turnausjärjestäjä Australia taipui kahdella maalilla

Ruotsi päätti urakkansa jalkapallon naisten MM-turnauksessa vahvaan esitykseen ja pronssimitaleihin. Peter Gerhardssonin valmentama Ruotsi voitti kotiyleisönsä edessä pelanneen Australian lauantaina 2–0.

MM-pronssisija on Ruotsille kautta aikain neljäs, ja kertaalleen maa on ollut hopealla. Naiset pelaavat parhaillaan yhdeksättä kertaa maailmanmestaruudesta, joten Ruotsi on ollut turnausten kestomenestyjä.

Ruotsi oli myös edellisessä MM-turnauksessa kolmas. Maan muut pronssit ovat vuosilta 1991 sekä 2011 ja hopea vuodelta 2003. Australia ei ole koskaan yltänyt MM-mitaleille.

– Tämä merkitsee paljon. Meillä on ollut fantastinen turnaus. Jalkapallossa on kyse yksityiskohdista, ja siksi emme ole finaalissa, ruotsalaispelaajista Kosovare Asllani sanoi Viaplaylle uutistoimisto TT:n mukaan.

Ruotsin haave MM-finaalista kariutui välierien niukkaan tappioon Espanjalle.

Ruotsi hallitsi ottelua

Brisbanen pronssikamppailussa Fridolina Rolfö laukoi Ruotsin avauspuoliajalla rangaistuspotkusta johtoon. Toisella puoliajalla Asllani tykitti Ruotsin kahden maalin karkumatkalle.

Ruotsi hallitsi avauspuoliaikaa ja siirtyi puolen tunnin kohdalla johtoon. Rangaistuspotku tuomittiin videotarkistuksen jälkeen, kun Australian Clare Hunt oli kaatanut Ruotsin Stina Blacksteniuksen. Rolfö laukoi pallon rangaistuspotkusta alakulmaan.

Australian hyökkäyspelaaminen jätti toisella puoliajalla paljon toivomisen varaa, ja Ruotsi siirtyi runsaan tunnin kohdalla kahden maalin karkumatkalle. Osuma syntyi, kun Blackstenius syötti takaviistoon ja Asllani laukoi pallon verkon perukoille.

Hyvin puolustanut Ruotsi pystyi suojelemaan johtoaan ongelmitta. Päätösvihellyksen jälkeen ruotsalaispelaajat juhlivat melko maltillisesti lähes 50 000:n paikalla olleen katsojan edessä.

Ruotsalaispelaajien ajatuksissa saattoi kummitella vielä välierien tappio Espanjalle. Se oli naisten maailmanlistalla kolmantena olevan Ruotsin ainoa häviö Australian ja Uuden-Seelannin MM-turnauksessa. Pudotuspeleissä Ruotsi voitti kolmien edellisten MM-kisojen mestarit eli Yhdysvallat ja Japanin.

Asllani sanoi olonsa olevan ”aika uupunut” raskaan turnauksen päätteeksi.

– Hallitsimme ottelua, ja oli erittäin hauskaa pelata tänään.

Espanja ja Englanti finaalissa

Turnaus huipentuu sunnuntaina Sydneyssä pelattavaan finaaliin, jossa kohtaavat Espanja ja Englanti. MM-tasolla nähdään uusi ykkönen, sillä aiemmin maailmanmestaruuteen ovat yltäneet Yhdysvallat, Saksa, Norja ja Japani. Englanti on hallitseva Euroopan mestari.

Espanja sijoittui MM-alkulohkossaan Japanin takana toiseksi. Pudotuspeleissä Espanja on voittanut Sveitsin, Hollannin ja Ruotsin. Englanti voitti alkulohkon ottelunsa ja on kukistanut pudotuspeleissä Nigerian, Kolumbian ja Australian.

