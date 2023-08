Ruotsin maahanmuuttovirasto tutkii ”koraaninpolttaja” Salwan Momikan oikeutta oleskella Ruotsissa, kertoo SVT

Ruotsin maahanmuuttovirasto tutkii Koraanin polttamisista tunnetun Salwan Momikan oikeutta oleskella Ruotsissa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

SVT:n mukaan viranomaiset ovat esittäneet irakilaiselle Momikalle useita valokuvia hänen menneisyydestään Irakissa. Kuvista ainakin osa on jo aiemmin tullut julkisuuteen.

Kuvissa Momika nähdään muun muassa poseeraamassa ase kädessä militanttiryhmän riveissä. Momika sekä muut univormuihin ja mustiin t-paitoihin sonnustautuneet miehet kantavat kuvissa asuissaan vuonna 2014 perustetun, äärijärjestö Isisiä vastaan taistelleen Imaami Alin prikaatit -nimisen ryhmän lippua.

Maailmanlaajuinen ranskalaiskanava France 24 uutisoi jo heinäkuun alussa, että julkisuuteen vuotaneiden kuvien perusteella Momika olisi kuulunut Irakissa radikaaliin shiialaiseen militanttiryhmään, jota syytetään sotarikoksista ja jolla on tiiviit siteet Iraniin.

France 24:n mukaan Momika sanoo yhdellä televisiokanavan näkemällä ja aitona pitämällä videolla, että hän johtaa ryhmän kristittyä haaraa.

SVT:n julkaisemalla haastatteluvideolla Salwan Momika itse kiistää osallistuneensa taisteluihin ja väittää olleensa paikalla saatuaan irakilaisilta poliitikoilta kutsun osallistua sotilasjoukkojen perustamiseen.

Ranskalaiskanavan mukaan Momika toimi Mosulin ulkopuolella vuonna 2017. Arabiankieliset mediat ovat kertoneet Momikan lähteneen Irakista jouduttuaan valtataisteluun toisen kristityn ryhmän johtajan kanssa, France 24 kertoi heinäkuussa.

SVT: Momika kutsuttiin tapaamiseen torstaina

SVT:n mukaan Ruotsin maahanmuuttovirasto alkoi selvittää jo heinäkuussa – päivä France 24:n uutisen jälkeen – tulisiko Momikan turvapaikka ja oleskelulupa peruuttaa uusien yleisötietojen valossa.

SVT:n mukaan viranomaiset kutsuivat Momikan tapaamiseen asiasta torstaina ja puhuttelivat häntä useita tunteja.

Momikan tempaukset johtivat osaltaan siihen, että Ruotsin turvallisuustilanne on heikentynyt dramaattisesti. Torstaina Ruotsin terroriuhan tasoa nostettiin toiseksi korkeimmalle tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016.

Useat muslimimaat ovat tuominneet Ruotsin tempausten takia. Myös Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhkaillut, että Koraanin polttamiset vaikeuttavat entisestään Ruotsin pääsemistä sotilasliitto Naton jäseneksi.

Matkustiko Momika myös Bagdadiin?

Viranomaisen huomion on SVT:n mukaan kiinnittänyt myös kuva, jonka Salwan Momika itse julkaisi kesällä 2022. Kuvassa hän seisoo mielenosoittajien kanssa Bagdadin parlamentin edessä, mikä saattaa osoittaa hänen matkustaneen takaisin Irakiin, vaikka hän on väittänyt olevansa siellä hengenvaarassa. Momikan mukaan kuva on kuitenkin otettu ennen kuin hän tuli ensimmäistä kertaa Ruotsiin.

Ayla Albayrak