Sadat lapset kuolleet nälkään sodan runtelemassa Sudanissa, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestö

Lähes 500 lasta on kuollut nälkään sisällissodan runtelemassa Sudanissa, sanoi Pelastakaa Lapset -järjestö tiistaina. Järjestön mukaan on todennäköistä, että nälkään kuolleita lapsia on jopa satoja lisää.

Taistelut puolisotilaallisten RSF-joukkojen ja Sudanin asevoimien välillä ovat jatkuneet huhtikuun puolivälistä lähtien. Taisteluiden seurauksena on kuollut noin 5 000 ihmistä.

– Sudanissa ainakin 498 lasta ja todennäköisesti satoja enemmän on kuollut nälkään, mukaan lukien kymmeniä vauvoja valtion orpokodissa, järjestö sanoi tiedotteessa.

Pelastakaa Lapset kertoo joutuneensa sulkemaan sodan alkamisen jälkeen 57 ruoka-apua tarjoavaa pistettään. Se kertoi varastojensa olevan erittäin vähissä niissä 108 pisteessä, jotka ovat vielä auki.

– Emme koskaan voineet kuvitella näin monien lasten kuolevan nälkään, mutta tämä on nyt todellisuutta Sudanissa, järjestön Sudanin-maajohtaja Arif Noor sanoi.

– Äidit ja isät kantavat käsivarsillaan vakavasti sairaita lapsia keskuksiimme ympäri maata ja työntekijöillämme on vain vähän keinoja heidän hoitamisekseen, hän jatkoi.

– Näemme lasten kuolevan nälkään, joka olisi täysin estettävissä.

Viime viikolla 20 kansainvälistä humanitaarista järjestöä varoitti yhteisessä lausunnossaan, että jopa kuusi miljoonaa sudanilaista on vain askeleen päässä nälänhädästä.

Taistelut jatkuneet tiistaina

Väkivalta on jatkunut tiistaina pääkaupunki Khartumissa ja maan länsiosassa sijaitsevalla Darfurin alueella, jossa asuu lähes neljännes Sudanin 48 miljoonasta asukkaasta.

Taistelut Darfurin alueella ovat keskittyneet Nyalan kaupunkiin. YK:n mukaan ainakin 60 ihmistä on kuollut ja 250 haavoittunut Nyalassa elokuun 11. päivän jälkeen.

Hätäapua kuljettavat rekat eivät ole päässeet kulkemaan Nyalaan. Samaan aikaan ainoa Etelä-Darfurissa edelleen toiminnassa oleva sairaala on ylikuormittunut haavoittuneiden määrän vuoksi.