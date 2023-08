Sade- ja ukkoskuurot moukaroivat Suomen etelä- ja länsiosia tänään – viikonlopusta on tulossa poutainen ja aurinkoinen

Suomessa liikkuu tänään jopa rankkoja sade- ja ukkoskuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta STT:lle. Pahimmilta ukkospuuskilta saatetaan kuitenkin välttyä, sillä ne voivat jäädä Baltian puolelle.

– Ukkospuuskien todennäköisyys on ehkä noin 20–30 prosenttia tai sen alle. Voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja on kuitenkin tulossa, niin salamointia on siinä seassa, Valta sanoo.

Sade- ja ukkoskuuroja esiintyy maan eteläosissa iltapäivällä, illalla ja tulevana yönä. Rajun ukonilman varoitukset ovat voimassa Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Maan pohjoisosissa tulee Vallan mukaan jatkuvaa sadetta. Vettä voi sataa Lapissa tänään useita kymmeniä millimetrejä.

Lämpötilat nousevat Vallan mukaan tänään päivällä hellelukemiin monin paikoin Suomessa.

– Kaakossa päästään jopa 30 asteeseen, kun taas maan etelä- ja itäosissa selvästi yli 25 asteen. Sen sijaan pohjoisessa on viileämpää.

Sateet heikentyvät torstaiksi

Sateet väistyvät Vallan mukaan huomiseksi Suomen itäpuolella. Sateet heikentyvät selvästi, mutta kuuroja voi esiintyä paikoitellen maan keski- ja itäosissa.

Pohjoisesta virtaa huomiseksi myös kylmempää ilmaa, minkä vuoksi varsinkin Lapissa on selvästi viileämpää kuin tänään. Lämpötilat jäävät Pohjois-Lapissa noin kymmeneen asteeseen torstaina.

– Maan eteläosissa lämpötilat ovat torstaina yli 20 astetta. Sen sijaan maan keskiosissa jäädään noin 16–20 asteeseen, Valta sanoo.

Sadevaroitukset ovat voimassa monin paikoin maan etelä- ja keskiosissa varhaiseen aamuun saakka. Sen sijaan tuulivaroitus on voimassa Inarissa ja Utsjoella iltapäivään saakka.

”Meille on tulossa hieno viikonloppu”

Viikonlopusta on tulossa Vallan mukaan poutainen ja aurinkoinen, kun korkeapaine vahvistuu Suomessa.

Lämpötilat nousevat perjantaina maan etelä- ja länsiosissa 20:n ja 23 asteen välille, kun taas idässä jäädään noin 20 asteen tuntumaan. Sen sijaan Lapissa on hieman viileämpää, sillä lämpötilat jäävät noin 15 asteeseen.

– Lauantaina jatkuu samanlainen, pääosin poutainen sää. Lämpötilat pysyvät myös samoissa lukemissa. Poikkeuksena on Lappi, jossa on pieni saderiski, Valta sanoo.

Poutainen sää ei pääty myöskään sunnuntaina. Säässä eikä lämpötiloissa ei ole Vallan mukaan tuolloin juurikaan muutoksia lauantaihin ja perjantaihin verrattuna. Suomeen on saapumassa kuitenkin lännestä uusi sadealue, mutta se saattaa yltää Suomeen vasta maanantain vastaisena yönä.

– Meille on tulossa hieno viikonloppu.

Maan etelä- ja keskiosissa on voimassa viikonloppuna metsäpalovaroitus.

Rasmus Ekström