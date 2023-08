Pertteliläinen Jaakko Korsimo sai maanantai-iltana hämmästyä katsoessaan kotipihansa sademittaria. Päivän sademääräksi oli tullut yhteensä 63 milliä.

– Tyhjensin mittarin iltapäivällä, siinä neljän viiden maissa. Silloin siinä oli 32 milliä. Ajattelin, että vettä tulee varmaan vielä lisää, ja tyhjensin mittarin. Mutta en minä sitä arvannut, että sitä näin paljon tulee, hän myöntää.

Kun Korsimo illalla palasi kyläreissusta yhdentoista aikaan, oli sademittarissa taas 31 milliä. Eli yhteensä päivän aikana oli taivaalta tullut 63 milliä. Jos hän ei olisi tyhjentänyt mittaria välillä, se olisi tulvinut illalla yli. Asteikkoa siinä riittää vain 40 milliin asti.

– Olen asunut Perttelissä yli 60 vuotta, enkä muista toista kertaa, että näin paljon vettä olisi tullut puolen vuorokauden aikana. Ukkoskuuroja on kyllä tullut, ja niissä on voinut sataa paljonkin vettä, mutta se on tapahtunut ihan lyhyessä ajassa, Korsimo toteaa.

– Viime viikon torstaina täällä oli ukkossade, jonka aikana satoi 37 milliä, hän mainitsee.

Salossa on nyt todellakin saatu ihmetellä sademittarien lukemia, sillä maanantaina satoi erittäin runsaasti.

Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelun mukaan virallisella Salon Kärkän mittauspisteellä satoi maanantain aikana 50,3 milliä ja Kiikalan lentokentän mittauspisteellä 49,7 milliä.

– Kyllä yli 50 milliä vuorokaudessa on kova sade. Salon Kärkkä sijoittui valtakunnallisestikin Top 10:een. Kaikkein eniten satoi Tampereen Härmälässä: 65,6 milliä. Salon Kärkkä oli koko maassa seitsemännellä sijalla ja Kiikala yhdeksännellä sijalla, kertoo apulaismeteorologi Leena Nuolimäki Ilmatieteen laitokselta.

Koko elokuun aikana Salon Kärkässä oli satanut tiistaihin mennessä 136,2 milliä, mikä on todella paljon, kun elokuun keskiarvo vuosina 1991–2020 on Kärkässä 72,7 milliä.

– Tämän vuoden elokuussa on satanut lähes tuplasti enemmän kuin on kolmenkymmenen vuoden keskiarvo, Nuolimäki toteaa.

Viime vuoden elokuussa taas satoi tavallista vähemmän, vain 66,6 milliä.

Tätä elokuuta on jäljellä torstaihin asti, ja Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sadetta saadaan vielä keskiviikkona ja torstaina. Nähtäväksi jää, hätyytelläänkö jo vuoden 1967 ennätystä. Silloin satoi elokuussa Kärkässä 171,5 milliä.

Runsas vesi katkoi Salon seudulla maanantaina myös monia teitä, ja osa niistä oli poikki vielä tiistainakin. Esimerkiksi tie 224 Salossa saatiin avattua liikenteelle tiistaina aamuseitsemältä ja Kosken Härkätie, tie 2264, saatiin avattua aamuyhdeksän jälkeen.

Tie 2341 Paimiossa eli Sukselantie oli edelleen tiistaina poikki Kotkojantien ja Vanhan Turuntien välillä. Se suljettiin maanantai-iltana klo 18.30, ja tien korjaustyöt jatkuvat.