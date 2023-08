SAK ilmoitti aloittavansa järjestöllisen valmiuden kohottamisen – pitää aitoa kolmikantaneuvottelua käytännössä mahdottomana

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n hallitus on päättänyt aloittaa järjestöllisen toimintavalmiuden kohottamisen.

SAK:n mukaan aito ja huolellinen kolmikantainen neuvottelu on nykytilanteessa käytännössä mahdotonta, sillä leikkaukset ja heikennykset on kirjoitettu suoraan hallitusohjelmaan ja tahti niiden toteutukselle on nopea. Siksi järjestö katsoo, että palkansaajaliikkeen on valmistauduttava esittämään näkemyksensä muilla tavoin.

– Hallitus sanelee lopputuloksen työnantajien suosiollisella siunauksella. Lopputuloksena vastakkainasettelu lisääntyy, jännitteet työmarkkinoilla kasvavat ja luottamus osapuolten välillä heikkenee. Vaikea nähdä, että tämä olisi koko suomalaisen yhteiskunnan etu, toteaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta tiedotteessa.

SAK:n hallitus paheksuu sitä, että maan hallitus pyrkii ensi töikseen rajoittamaan lakko-oikeutta ja uudistuksen tekemiseen on aikaa vain vähän. Elorannan mielestä nopealla valmistelulla pyritään rajoittamaan lakko-oikeutta, minkä jälkeen käydään muiden oikeuksien ja etujen kimppuun.

Myöskään STTK ei luota kolmikannan aitouteen

Myös toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus katsoo, että kolmikannan aitouteen on mahdotonta luottaa. Järjestö ei hyväksy hallitusohjelman työelämään liittyviä kirjauksia ja pohtii jäsenliittojensa kanssa jatkotoimia.

– Konsensuksen aika on ohi. Työlainsäädäntöön liittyvissä kirjauksissa on huomioitu yksinomaan työnantajapuolen ja elinkeinoelämän tavoitteet, mutta unohdettu työntekijäjärjestöt. Kun hallitusohjelmaan on tavoitteiden lisäksi kirjattu etukäteen keinot, joilla työlainsäädäntöä uudistettaisiin, voi kysyä, mistä lopulta neuvotellaan ja mitkä työntekijäjärjestöjen todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat, sanoo puheenjohtaja Antti Palola tiedotteessa.