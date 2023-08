Salo–Hajala-radan suunnitelmat nähtävillä – tarvitaan 14 uutta siltaa

Salo–Hajala-ratasuunnitelma on valmistunut ja asetettu virallisesti nähtäville, kertoo Turun Tunnin Juna Oy tiedotteessaan. Valmistunut suunnitelma on ensimmäinen Turun Tunnin Juna Oy:n viidestä ratasuunnitelmasta, jotka mahdollistavat uuden Helsingin ja Turun välisen junayhteyden rakentamisen. Loput neljä suunnitelmaa on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on asettanut suunnitelman nähtäville 9.8.–8.9. väliseksi ajaksi, ja ottaa vastaan ratasuunnitelmasta jätettävät muistutukset. Muistutusmenettely on tarkoitettu suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa.

Turun Tunnin Juna Oy pyytää suunnitelmasta lausunnot viranomaisilta.

Salon ja Hajalan välinen rataosuus on osa nykyistä rantarataa sekä suunnittelussa olevaa Salo–Turku-kaksoisraidetta. Ratasuunnitelmassa noin kymmenen kilometrin mittaiselle osuudelle suunniteltiin toinen raide nykyisen raiteen viereen, 14 uutta siltaa, kolme levennettävää tai korjattavaa siltaa sekä kaksi uutta tunnelia. Lisäksi suunniteltiin uuden radan edellyttämät tie- ja katujärjestelyt sekä melunsuojaustoimenpiteet. Suunnittelusta vastasi Sitowise Oy.

Ratasuunnitelma on nähtävillä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilla.