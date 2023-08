Salo Riding Clubin Jasmin Engblomille esteratsastuksen SM-pronssia heti ensimmäisenä seniorivuotena – ”En voisi olla tyytyväisempi”

Salo Riding Clubin Jasmin Engblomin nousujohteinen vire toi pronssia esteratsastuksen SM-kisoista Ypäjältä. SM-kisoissa hypättiin kolmena päivänä, ja lopputulos määräytyi kaikkien osakokeiden yhteenlasketusta tuloksesta.

Sunnuntaina Engblom ja ratsu Fiola tekivät virheettömän suorituksen kahdelta kierrokselta (145+150 cm) ja ottivat jaetan ykköstilan kolmen muun ratsukon kanssa. Tuplanollasuoritus nosti Engblomin pronsille.

– Tosi hyvä fiilis. En uskonut mitaliin, varsinkin, kun tämä on vielä ensimmäinen seniorivuoteni. Tavoitteena tälle vuodelle oli vain saada hyvä fiilis, ja päästä tyytyväisenä maaliin, Engblom kertoi tiedotteessa.

– Hevonen hyppäsi tosi hyvin, se kanssa on ollut terveyshuolia, ja olen todella onnellinen, että se on nyt vihdoin kunnossa. En voisi olla tyytyväisempi.

Mestaruuden vei Maija Yli-Huhtala hevosella Birchcape’s Wonderland ja hopealle tuli somerolainen Janna Jensen hevosella Hamont. Mielenkiintoista on se, että Jensen on Yli-Huhtalan valmentaja. Yli-Huhtalalle SM-kulta on uran ensimmäinen esteissä. Aiemmin hän on voittanut kaksi mestaruutta kenttäratsastuksessa.