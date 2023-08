Osuuskaupan piti purkaa Someron ABC mutta toisin kävi – salolainen Matti Kakko osti vuosia tyhjillään olleen liikennemyymälän

Salolainen yrittäjä Matti Kakko on ostanut Someron ABC:n kiinteistön Suur-Seudun Osuuskaupalta. Kauppa tietää sitä, että entinen liikennemyymälä säästyy purkamiselta.

SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér on todella tyytyväinen ja helpottunut siitä, että vajaan 600 neliön rakennukselle löytyi ostaja.

– Ehdimme tehdä jo viime vuonna päätöksen, että rakennus puretaan, koska ostajaa tai vuokralaista ei löytynyt, Finér huomauttaa.

Kakon yhtiökumppanina ABC-kaupassa on Santtu Lahdelma. Kakko kertoo, että tilat tulevat alussa omaan käyttöön.

– Suunnitelmissa on muun muassa pop up -myymälä, jossa myymme erilaista tavaraa. Osa tiloista otetaan varastokäyttöön.

Kakko on valmis vuokraamaan tiloja myös eteenpäin.

– Kannattaa ottaa yhteyttä, jos jollakin on kiinnostusta tiloja kohtaan.

Matti Kakko pitää Someron sijaintia erinomaisena.

– Pidän Someroa hyvänä markkinapaikkana, sillä sieltä on kohtuullinen matka niin Helsinkiin kuin Tampereelle. Välillä tuntuu, että somerolaiset itse eivät näe tätä sijaintia yhtä hyvänä kuin ulkopuolinen. ABC:n tilat ovat otollisessa paikassa sekä somerolaisten että ohikulkevien kannalta.

Kakko on ostanut aiemmin Someron kaupungilta kymmeniä asuntoja. Hänen omistukseen on kaksi kerrostaloa Evertintieltä sekä rivitaloasuntoja. Ensimmäisen kerrostalon Kakko osti sen jälkeen, kun kaupunki oli jo päättänyt vuonna 1968 valmistuneen kerrostalon purkamisesta.

Kakko on peruskorjannut taloja, jotka toimivat tällä hetkellä ukrainalaisten vastaanottokeskuksena.

S-marketin vieressä olevat ABC-tilat ovat olleet tyhjillään runsaat viisi vuotta. Tapio Finér kertoo, että kiinteistön vuokrauksesta on käyty neuvotteluja, mutta sopimukseen asti ei ole päästy.

– Olemme pyrkineet pitämään vuokrapyynnön kohtuullisena, mutta kyseessä on melko iso tila, jonka pilkkominen on hankalaa. Kiinteistö on todella hyvällä paikalla, joten hienoa, että sille löytyi nyt ostaja. Osuuskaupan tahto on ehdottomasti se, että rakennetuissa tiloissa on toimintaa ja ne tuovat alueelle palveluita, Finér toteaa.

Someron liikennemyymälä avautui vuonna 1991. Osuuskauppa pyöritti liikennemyymälää vuoteen 2015, jolloin se vuokrasi tilat jamyi ABC:n kahvila-ravintolan ja myymälän liiketoiminnanSuperfreshille. Freston konkurssin myötä tilat tyhjenivät maaliskuussa 2018.

Suur-Seudun Osuuskaupan entinen toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen karsasti vielä vuonna 2018 ajatusta ABC:n kiinteistön myynnistä. Jääskeläinen totesi tuolloin (SSS 25.8.2018), että kiinteistön myynti ei tule kyseeseen, koska vieressä sijaitsee Someron S-market.

Kiinteistön pihalla on polttoaineiden kylmäasema, joka jää edelleen toimintaan.