Korona runteli Leticia-kuoroa ja piinasi kuoronjohtajaa – 20 vuotta sitten Saara Kemppainen perusti kuoron, koska oma lapsi ei laulanut

Kun perniöläisen Saara Kemppaisen esikoinen oli 3-vuotias, lapsi ei suostunut laulamaan.

Se oli kova paikka musikaaliselle äidille.

– Lapsi halusi aina vaan kuunnella, kun minä laulan, mutta hän ei suostunut laulamaan kanssani, sanoo Kemppainen.

Ratkaisuksi Kemppainen keksi kuoron. Hän järkeili, että siellä lapsi näkisi muiden lasten laulavan ja innostuisi itsekin. Ongelmana oli, ettei sopivaa kuoroa ollut.

– Ajattelin, että pitää pistää kuoro pystyyn.

Laulamaton esikoinen on nyt laulamista rakastava aikuinen, ja Leticia-kuoro juhlistaa tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuotta.

Kahden vuosikymmenen aikana perniöläisestä kyläkuorosta on kasvanut salolainen suurkuoro, jossa on ollut enimmillään 170 eri ikäistä laulajaa. Leticia on tehnyt levytyksiä, laulanut kilpaa televisiossa ja menestynyt myös kansainvälisissä kuorokilpailuissa.

Ennen koronaa huippuvireessä ollut kuoro kärsi kuitenkin pahasti pandemiavuosista.

– Ennen koronaa lapsia ja nuoria oli 120. Koronan jälkeen toiminnan käynnistyessä heitä oli 5, sanoo Kemppainen.

– Lapsi- ja nuorisokuoro oli se, mihin korona iski pahiten. Aikuisiin korona ei vaikuttanut niin paljon.

Korona ei päästänyt helpolla myöskään kuoronjohtajaa: Saara Kemppainen sairastui pitkittyneeseen koronatautiin eli long covidiin. Hän kertoo olleensa hyvin pitkään sairaana ja vain osittain työkykyinen.

Kemppainen työskentelee Karjaan yhteiskoulussa ja lukiossa musiikinopettajana.

– Voin nyt paremmin kuin viime syksynä. Silloin tilanne oli se, etten kyennyt edes kasaamaan kuoronjohtajan nuottikansiota. Aivot eivät vaan toimineet.

Juhlavuotena Letician riveissä touhutaan paljon. Nykyisin kuorossa on noin 70 eri ikäistä laulajaa.

Lokakuussa kuoro suuntaa kilpailumatkalle Espanjaan, ja ensi keväänä soi juhlakonsertti Salon Urheilutalossa.

Kemppainen kertoo odottavansa etenkin kahta asiaa: että oma jaksaminen olisi hyvällä mallilla ja kuoro saisi uusia laulajia.

Leticia on toivottanut alusta alkaen kaikki tervetulleiksi. Kuoroon ei ole koelaulua.

– Miksi pitäisi olla? Jos laitat lapsen pelaamaan vaikka jalkapalloa, eihän sielläkään sanota, että käypä pujottelemassa ensin ja katsotaan kelpaatko. On kyse taidosta, joka opetellaan. Toiset oppivat nopeammin ja toiset hitaammin. Jokaisella on oikeus tulla opettelemaan, on se sitten jalkapallo, tennis, soittaminen tai laulaminen.

Moni ihminen saattaa ajatella, ettei kerta kaikkiaan osaa laulaa. Tämä saattaakin pitää paikkansa, mutta Kemppaisen kokemuksen perusteella kaikki kyllä oppivat laulamaan.

Oppiminen tapahtuu pikkuhiljaa. Ensin opetellaan kuuntelemaan omaa ja muiden ääntä, ja vähitellen kyky hallita oman äänen korkeutta paranee.

Lähtötaso voi olla hyvin heikko, mutta silti laulutaito kehittyy. Kemppainen ei kuitenkaan kiellä, etteikö usko olisi joskus ollut koetuksella.

– Oli yksi aikuinen, joka tuli kuoroon. Ajattelin, että nyt tuli minun kompastuskiveni, että en ikinä onnistu. Se oli kuusi tai oliko kahdeksan vuotta, kun harjoittelimme. Nyt hän laulaa ihan loistavasti!

Toisinaan kuoronjohtajan linja on kyseenalaistettu, ja kuorolaisten joukosta on noussut toiveita tasoryhmistä tai pääsyvaatimuksista.

– Olen sanonut, että jos Letician taso ei ole riittävä, voi hakeutua johonkin parempaan kuoroon. Kuka vetää sen rajan, kuka on riittävän hyvä? Minä en ainakaan voi. Ei minulla olisi edes sydäntä sanoa, että sinä et kelpaa.

Kemppainen sanoo, etteivät kaikki kuorolaiset ole lähtökohtaisesti osaavia ja reippaita – eikä tarvitsekaan olla.

– Kuoroon tulee myös tosi hauraita ja epävarmoja, etenkin aikuisten porukkaan. Lapsethan ovat jotenkin suvereenimpia. He vain tulevat ja mylvivät menemään. Aikuisille on saattanut opettaja sanoa, että on parempi, kun vain hiljaa auot suutasi, ja siitä on jäänyt trauma. Se on myös sielunhoitoa, kun se laulamisen ilo tulee. Kuorossa on turvallista opetella.

