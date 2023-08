Salon elinvoimatyö ei epäonnistunut – Sitä ei koskaan aloitettu

Uutiset lapsiluvun kehityksestä ovat ennakoineet kyläkoulujen tulevaisuuden nousevan listalle, kuten nyt on tapahtunut. Vakiintuneeseen salolaiseen tapaan tarkastelukulma on kyseiseen toimialaan rajattu siilo.

Salossa on halua tarkastella kouluja alueellisena vetovoimatekijänä, mielestäni ihan oikein ja perustellusti. Sen sijaan en yhdy toteamukseen, että elinvoimatyö olisi epäonnistunut. Sitä ei ole edes aloitettu.

Pian kymmenen vuotta sitten tehty opinnäytetyö osoitti näiden alueiden olevan muuttovoittoalueita. Itäisen Salon tyypillinen muuttaja oli pääkaupunkiseudulta muuttava ja siellä työssäkäyvä lapsiperhe, jolle tärkein muuttoperuste oli lähellä oleva koulu ja päiväkoti sekä hyvät liikenneyhteydet. Hajalan alueella oli suuntana Turku, muuten samoilla perusteilla. Kiinteistövälittäjillä on sama kokemus.

Teijon suunnalla vaikuttavin oli asumisympäristön erityislaatu ja metalliteollisuus, mutta siellä koulun lopettamisesta oli puhuttu jo aiemmin, eikä sinne lapsiperheitä juuri ole muuttanut.

Puhe koulun lopettamisesta on kuin markka-aikaan puhe devalvaatiosta. Kun se aloitetaan, se toteuttaa itse itsensä. Kun koulun lakkauttaminen näyttää mahdolliselta, koulu ei enää ole muuttoperuste kylälle.

On ollut Salolle kohtalokasta, että tiedossa olleista tosiasioista huolimatta koulun merkityksestä alueille, tarpeellista elinvoimatyötä ei ole tehty. Koulujen lopettamiset on nähty Salon elinvoimalle merkittävämpinä.

Tuloksena Marttila oli naapureistamme ainoa, joka Salon lisäksi koki muuttotappiota koronan jälkeisinä muuttobuumivuosina. Etätyö ei vienyt ruutukaavojen kerrostaloista ruutukaavojen kerrostaloihin, kun haettiin väljempää asumista parantamaan etätyöolosuhteita asumisen ohella.

Salossa puuttuvat tontit, myös moottoritien läheltä, ja tehokas markkinointi. Hajalassa on nyt tontit, mutta ne ovat esillä vain kyläyhdistyksen nettisivulla.

Kyliemme erityispiirteiden kehittäminen ja hyödyntäminen Salon elinvoimaa kasvattamaan on juuri sitä työtä, jota kaupungin elinvoima tarvitsee. Keskustan alueella on jo lupaavaa liikettä, mutta potentiaalisten muuttajien haaveita on yhtä monta erilaista kun on muuttoa harkitseviakin. Salolla on järjestettävissä vastaus suurimpaan osaan näistä: Ne on vaan todettava ja toteutettava, otettava käyttöön.

Jos Meri-Halikon mahdollisuuksia merellisenä syväväylällä varustettuna ”täydellisenä” asumispaikkana suht` lähellä moottoritietä halutaan hyödyntää ja markkinoida, näen ehdottomasti koulun olevan tärkeä tekijä. Jos kuntaliitosta ei olisi tehty, Halikko olisi jo toteuttanut suunnitelmansa ja alue eläisi.

Mielestäni Salon elinvoiman vahvistamiseen tähtäävä vahvuuksien ja mahdollisuuksien kehittämispyrkimys ei ansaitse nimitystä poliittinen puliveivaus.

Ismo Saari

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Salo