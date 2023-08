Salon väkimäärä on vakaalla kasvu-uralla. Kaupungin väkiluku on noussut vuoden alusta 159:llä ja kaupunki pääsi heinäkuussa jälleen yli 51 000 asukkaan rajan. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemista heinäkuun ennakkoväkiluvuista.

Salon luonnollinen väestönlisäys on yli 200 miinuksella, eli kaupungissa kuolee paljon paljon enemmän väkeä kuin uusia kaupunkilaisia syntyy. Kuntien välisessä muuttotaseessa Salo on tänä vuonna noin 50 henkeä plussassa, mutta uutta väkeä tulee erityisesti maahanmuuton kautta.

Myös Someron väkiluku on noussut. Kaupungissa on nyt 8 480 asukasta. Tämä on yli 50 enemmän kuin vuoden alussa.

Someron väkiluvun muutos johtuu samoista tekijöistä kuin Salossa. Väkeä kuolee enemmän kuin syntyy, mutta erityisesti maahanmuutto tuo lisäystä väkilukuun.

Väkiluku kasvaa 19 varsinaissuomalaisessa kunnassa ja vähenee kuudessa. Kahdessa kunnassa heinäkuun lopun väkiluku oli sama kuin vuoden alussa.

Kokoonsa nähden kovin kasvuvauhti Varsinais-Suomessa on Vehmaalla, jossa väkiluku on kasvanut 36 henkilöllä vuoden alusta. Tämä on prosentuaalisesti iso muutos 2 264 asukkaan kunnassa.

Toinen yli prosentin kasvuvauhtiin tänä vuonna ehtinyt paikkakunta on Raisio. Siellä väkimäärä on noussut 267 henkilöllä vuoden alusta, kun heinäkuun väkiluku oli 25 209 henkilöä.

Lukumääräisesti tarkasteluna isoimmin Varsinais-Suomessa kasvaa luonnollisesti Turku. Tilastokeskuksen heinäkuun ennakkotilasto antaa Turun väkimääräksi 198 676, mutta elokuussa Turku pääsi jo yli 200 000 rajapyykin. Digi- ja väestötietoviraston mukaan 3. elokuuta turkulaisia olisi ollut 200 174. Tilastokeskuksen luvut valmistuvat ja tarkentuvat huomattavalla viiveellä.

Kaarinassa uusia asukkaita on lähes 340 enemmän kuin vuoden alussa.

Myös Loimaan väkiluku on kääntynyt taas nousuun.

Lukumääräisesti eniten asukkaita on kuluvana vuonna menettänyt Uusikaupunki, jossa väkiluku on laskenut 63 hengellä. Kokoonsa nähden nopeimmin kutistuu kuitenkin Marttila, jossa heinäkuun 1 947 asukasta on 31 vähemmän kuin vuoden alussa.

Suomen väkiluku oli heinäkuun lopussa 5 581 767, kertoo Tilastokeskus. Väkiluku kasvoi tammi–heinäkuun aikana 17 797 hengellä. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 26 922 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli 9 038 vähemmän kuin kuolleita.

Tammi–heinäkuun aikana syntyi 25 152 lasta eli 1 154 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2022. Kuolleiden määrä oli 34 190, mikä on 019 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Heinäkuun ennakkotilaston mukaan ulkomailta muutti Suomeen tammi–heinäkuussa 33 554 henkeä ja Suomesta muutti pois 6 632 henkeä. Maahanmuuttoja oli 9 440 enemmän ja maastamuuttoja 1 397 vähemmän kuin edellisvuoden tammi–heinäkuussa. Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli 3 931 ja maastamuuttajista 4 002 henkeä.

Kuntien välisiä muuttoja kertyi tammi–heinäkuun aikana 145 184. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kuntien väliset muutot vähenivät 13 871 muutolla.