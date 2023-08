Salon kouluja jäytävä Wilma-ongelma on korjattava pian

Kenellekään kotimaan uutisia seuraavalle ei ole jäänyt epäselväksi nuorten mielenterveyspalveluiden räjähdysmäisesti kasvanut tarve ja pahoinvoivien nuorten osuuden kasvu. Tämä näkyy alati pitenevissä jonoissa erikoissairaanhoidossa, mutta myös koulujen arjessa.

Oppivelvollisuus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita heidän terveydentilastaan riippumatta. Erikoissairaanhoitoon voi olla jonoa ja hoitoon pääsy viivästyä, mutta koulu on tässä ja nyt.

Oppilas- ja opiskelijapalvelulaki velvoittaa opetuksenjärjestäjiä ja hyvinvointialueita järjestämään yhteisesti oppilas- ja opiskelijapalvelut. Opetuksenjärjestäjien puolesta tätä palvelua tuottavat opetushenkilöstö ja sidosryhmät, kuten nuorisotoimi. Hyvinvointialueen vastuulla ovat esimerkiksi koulujen terveydenhoitajat ja psykologit.

Nämä ovat äärettömän tärkeitä matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita, jotka on tarkoitus tuoda oppijoiden arkeen ja tuottaa pääosin lähipalveluina. Kouluissa tilanteet ovat usein akuutteja ja niihin tulee voida reagoida välittömästi. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että toimijat ovat koulun jokapäiväisessä arjessa mukana.

Tällä hetkellä Salon kaikissa kouluissa näin ei kuitenkaan ole. Koulupsykologeja ei yksinkertaisesti saada rekrytoitua ja psykiatristen sairaanhoitajien eli psyykkarien palveluja ei pystytä suurissakaan kouluissa tarjoamaan.

Akuutit kouluarjen tilanteet, joissa nuori kipuilee esimerkiksi ahdistuksen ja masennuksen kourissa, putoavat kyseisten palveluiden puutteessa suoraan opetushenkilöstön ja koulukuraattorien syliin, vaikka opiskelija tarvitsisi kiireesti psykiatrista apua.

Salossa on joskus ollut paremminkin.

Oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön rekrytointi on ollut jo pitkään haasteellista. Koulua ei välttämättä koeta kovin houkuttelevana työskentely-ympäristönä. Hyvinvointialueet eivät pysty kilpailemaan palkoissa yksityisten toimijoiden kanssa. Työskentelyolotkaan eivät välttämättä ole aina optimaaliset ja tilanteiden arvaamattomuus ja nopeat käänteet tuovat oman haasteensa kouluarkeen.

Tilannetta ei paranna yhtään se, että oppilas- ja opiskeluhuollon Varhan toimijoilta vietiin äärettömän tärkeä Wilma-työkalu pois järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Työkalun avulla henkilöstö pystyi seuraamaan reaaliaikaisesti mm. oppilaiden poissaoloja ja näkivät oppilaiden työjärjestykset, eli pystyivät tarvittaessa vaikka noutamaan oppilaan juttusille.

Tämä ei enää ole mahdollista. Koulujen henkilöstöä on kielletty antamasta kyseisiä tietoja oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstölle, ellei niistä ole tehty tapauskohtaista virallista tietopyyntöä rehtorille.

Oppilaiden ja opiskelijoiden oli myös helppo viestitellä oppilas- ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa Wilman kautta – soittaminen on monelle nuorelle iso kynnys ja yhteydenotto voi sen vuoksi jäädä tekemättä. Matalan kynnyksen palvelu ei näin toimi lain tarkoittamalla tavalla.

Sähköposti on osalle nuoria vieraampi tapa ottaa yhteyttä, vaikka se meille keski-ikäisille arkea onkin. Tietosuojalaki estää myös sosiaalisen median palveluiden käytön yhteydenpidossa.

Ilmeisesti Wilman käyttöoikeuksia koskevissa kirjavissa käytännöissä ympäri Suomea on kyse tietosuojalain tulkinnoista. Joissain kunnissa on tulkittu niin, että hyvinvointialue voi esittää kunnalle tietopyynnön ja kunnan hyväksyttyä sen, oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstö saa Wilman käyttöönsä. Joissain kunnissa on ilmeisesti pyydetty huoltajilta lupia luovuttaa tietoja.

Salon tulkinta tietosuojalaista on jyrkkä ja olen ymmärtänyt, että hyvinvointialue ei tule lupaa saamaan ennen kuin lainsäätäjä selkeyttää lain yksiselitteiseksi. Todella toivon oppilaiden hyvinvoinnin turvaamisen vuoksi, että tämä tapahtuu pian.

Sitä odotellessa Salon ja Varhan oppilas- ja opiskelijahuollosta vastaavien tahojen pitää tehdä aktiivista yhteistyötä. Sopimusten tulee olla valmiina niin, että Wilma saadaan käyttöön ennen kuin presidentin kynän muste on ehtinyt kuivua lakipaperissa.

Satu Paananen

Salon valtuuston varavaltuutettu (liik.)

Varhan varavaltuutettu