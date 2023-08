Salon suurfestivaalin järjestäjä: ”Tulemme jäädäksemme, jos kaupunki on samaa mieltä”

Yksi haaste pitää saada tallattua ennen suurkeikkojen Salo Friends & Music -festivaalia. Sen suhteen näyttää nyt lupaavalta.

– Vesisadetta festarialue ei juurikaan kestä. Koska Farmoksen tonttia on käytetty parkkipaikkana, sen viemäröintejä ja kaatoja ei ole suunniteltu kovan vesisateen varalle, pohtii United Festivalsin järjestäjä ja hallituksen puheenjohtaja Henri Kulmala.

Pientä vesisateen uhkaa lukuun ottamatta pyörät pyörivät festarijärjestäjän mukaan sujuvasti. Lipunmyynnille taustatiimillä oli alkuvuodesta odotuksensa: he halusivat myydä 4000 lippua sekä perjantaille että lauantaille. Tällä hetkellä perjantaille on myyty runsaat 3000 lippua ja lauantaille yli 4000 lippua.

– Viimeisten päivien aikana menee aina muutama sata lippua lisää. Kävijämäärään oli hankala suhtautua etukäteen, koska järjestämme festivaalin Salossa ensimmäistä kertaa.

Tänään keskiviikkona festarialueella Farmoksen tontilla pyöri useita rekkoja. Taustatiimi lanasi kentän, pystytti esiintymislavan ja vip-teltan sekä aitasi aluetta. Huomenna myyjät sisustavat telttoja ja valmistautuvat ruokatarjontaan täyttämällä jääkaapit.

Suurimmassa roolissa ja uudenlaisen haasteen edessä ruokatarjonnan suhteen on JJ’s BBQ:n ravintoloitsija Jari-Jukka Kallunki. JJ’s BBQ vastaa paitsi vip-teltan ruokatarjonnasta myös artistien ruokailusta. Lisäksi JJ pitää pystyssä koko festarikansalle myyntikärryä.

– Vip-teltan tarjoilu on minulle aivan uusi asia. Teltassa pyöritämme noutopöytää vaimoni ja kahden ravintolan työntekijän kanssa, Kallunki kertoo.

Artistien ruokailu hoituu muutamilla erilaisilla burger-vaihtoehdoilla, joita Kallungin tiimi kuskaa lavan taakse myyntikärrystä. Vaatimattomasta työpanoksesta ei ole kyse, sillä artistien taustatiimit mukaan lukien annosvaihtoehtoja pitää valmistaa päivää kohden noin sata kappaletta. Neljästä viiteen kokkia hoitaa ruuanvalmistuksen myyntikärryssä.

– Olen suunnitellut myyntikärryn mahdollisimman tehokkaaksi, jotta pieni tiimi pystyy tekemään saumattomasti töitä.

Kallunki ja festarijärjestäjä Kulmala eivät tunteneet toisiaan ennen Salo Friends & Music -tapahtumaa. Kulmala tosin tiesi Kallungin nimeltä.

– Olin kuullut Salon suuresta miehestä. Ajattelin, että tämähän olisi kiinnostava yhteistyö ja tutustuin hänen sometileihinsä.

Kallunki tekeekin kokkaamisen ohessa sosiaalisen median sisältöä Salon festareilta. Hän sai otetta yhteistyöhön tapahtumajärjestäjä United Festivalsin kanssa jo aiemmin kesällä turkulaisessa Down By The Laituri -tapahtumassa, jossa Kallunki pyöritti myyntikärryä. Se vei hänet takaisin juurilleen.

– Aloitin kokkausurani nimenomaan festareilta, joten tämä on sikäli tuttua hommaa. Välissä oli paljon taukoa, mutta nyt olen palannut lähtöruutuun isomman taustajoukon kera.

Salo Friends & Music -tapahtuman käynnistäjällä, United Festivalsilla, on pitkä kokemus festarijärjestelyistä. Salo Friends & Music on yrityksen tämän kesän kahdeksas festivaali.

Kulmala tarttui Salon festaritarjontaan viime marraskuussa Salo Soi -musiikkitapahtuman kaatuessa ja järjestäjä RH Entertainment Oy:n hakeutuessa konkurssiin. Silloin Kulmala oli uuden haasteen edessä.

– Ensimmäinen festarikerta kaupungissa on aina vaikea, kun pitää sopia alueen käytöstä ja pelisäännöistä kaupungin kanssa. Emme kuitenkaan tee näin massiivisia taustajärjestelyjä ja markkinointia ainoastaan yksittäisen tapahtuman eteen.

Näin ollen jatkoa festivaalille on Kulmalan mukaan luvassa.

– Tulemme jäädäksemme, jos Salon kaupunki on samaa mieltä.

Salo Friends & Music Festival Farmoksen tontilla 18.–19. elokuuta.