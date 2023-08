Salon Urheiluautoilijoiden kasvatti Alvar Siimesvaara lähti kartingin OK-luokan SM-sarjaan ennakkosuosikkina. 15-vuotias kaarinalainen kesti asetelmasta kenties seuranneet paineet oivallisesti: Siimesvaara sinetöi Suomen mestaruutensa viikonloppuna Pori Circuitilla.

Siimesvaara voitti kauden kymmenestä osakilpailusta viisi, sijoittui kerran toiseksi ja kerran kolmanneksi. Kauteen sisältyi myös teknisiä murheita ja kaksi keskeytystä, mutta kokonaisuus muodostui komeaksi, kun lopullisiin SM-pisteisiin laskettiin aika-ajojen lisäksi kahdeksan parasta osakilpailutulosta.

Suomen mestaruuden osoite oli vielä ennen Porin kisaa epävarma, mutta Siimesvaaran kaksi selvää voittoa tekivät myös piste-erosta lopulta suuren. Mestari keräsi 199 pistettä, sarjan kakkonen Axel Saarniala yli 30 pistettä vähemmän.

– Tämä oli urani viimeinen OK-luokan kisa, Siimesvaara kertoi tiedotteessa.

OK-luokka tarkoittaa suoravetoisella, ilman kytkintä varustetuilla autoilla kilpailemista. Nuoren kuljettajan seuraavat haasteet odottavat jo pian uudessa KZ2-luokassa, jossa edetään vaihteilla ja kytkimellä varustetulla menopelillä.

– KZ2 on luokkana täysin erilainen kuin OK. Paljon on uuden oppimista ja uusien ajolinjojen sisäistämistä tiedossa.

KZ2-luokan SM-mitalit ratkotaan Vihdissä syyskuun puolivälissä.

– Ensi vuonna suunnitelmissa on ajaa KZ2-luokan kansainvälisiä kisoja mahdollisimman paljon. Päätavoitteet asetetaan Euroopan radoilla järjestettäviin WSK- ja EM-sarjan kisoihin sekä MM-kisoihin, valottaa Siimesvaara talleineen tiedotteessa.