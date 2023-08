Salon kaupunginvaltuusto ja virkamiesjohto kokoontuvat yhden välivuoden jälkeen valtuustoseminaariin marraskuussa.

Vuorokauden mittainen seminaari järjestetään tällä kertaa laivaristeilynä 13.–14. marraskuuta. Kaksi vuotta sitten tilaisuus järjestettiin kylpylähotelli Caribiassa Turussa ja vuonna 2019 Naantalin kylpylässä. Koronavuonna 2020 valtuustoseminaari typistyi puolen päivän etäkokoukseksi.

– Laiva oli taloudellisesti halvin vaihtoehto, ja se on seminaarin järjestämiseen tosi kätevä. Siellä on valmiina kaikki: tilat, kahvit ja ruokailut, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Tamminen (ps.) kertoo.

Vuorokauden risteily Turusta runsaan 60 henkilön joukolla ja bussikuljetuksineen maksaa yhteensä noin 11 000 euroa. Vertailun vuoksi Caribian ja Naantalin seminaarit maksoivat noin 16 000 euroa.

– Tämä on edullinen reissu antiin ja porukan kokoon nähden, Tamminen sanoo.

Valtuustoseminaarissa keskustellaan ainakin kaupungin taloudesta, kaavoituksesta ja kiinteistöistä sekä työvoiman saatavuudesta.

– Nyt on koettu tärkeäksi keskustella ajankohtaisista asioista, koska kaupungilla on uusi strategia ja hyvinvointialue on aloittanut toimintansa. Samalla puhutaan siitä, mitä asioita halutaan edistää valtuuston loppukaudella, Heikki Tamminen kertoo.

Valtuustoseminaariin on tarkoitus kutsua tälläkin kertaa yksi tai useampia ulkopuolisia asiantuntijoita. Nimistä ei ole vielä päätöksiä.

Valtuustoseminaarin järjestäminen Salon ulkopuolella herättää säännöllisesti ihmetystä kaupunkilaisissa. Heikki Tammisen mukaan tapa on kuitenkin hyväksi havaittu. Kaupungintalolla voidaan järjestää enintään puolen päivän seminaareja – sen jälkeen osallistujat lähtevät pikkuhiljaa kotiin.

– Jos halutaan kunnolla perehtyä, tutustua ja käydä syvällisiä keskusteluja, on hyvä lähteä kauemmas.