SalPa taisteli tasapelin Mikkelissä ilman kolmea avainpelaajaansa – turkkilaisveskari Halil Bagci torjui rankkarin avausjaksolla

Mikkelin Palloilijoiden ja Salon Palloilijoiden paremmuus ei ratkennut sunnuntaisessa jalkapallon Ykkösen ottelussa Mikkelissä. Joukkueiden välinen kamppailu päättyi maalittomaan tasapeliin.

Salossa kesäkuun alussa pelatun ottelun oli MP voittanut maalein 2–1.

SalPalle taistelutasapeli oli kuin pieni voitto. Joutsenlauma matkasi Etelä-Savoon ilman kolmea avainpelaajaansa, kun topparit Joonas Meura ja Michael John sekä keskikentän moottori Mikke Louhela olivat pelikiellossa.

Päävalmentaja Tero Suonperä oli joutunut rukkaamaan alakerran neljän miehen linjaksi. Toisena topparina kapteeniksi ylennetyn Frans Grönlundin rinnalla luuti yhteistyöseura Interistä Luka Kuittinen .

Mielenkiintoiseksi Kuittisen pelaamisen SalPan punaisessa vieraspaidassa teki se, että Kuittinen oli se pelaaja Interistä, jonka rankkarin SalPan maalivahti Halil Bagci torjui kesäkuisessa Suomen cupin pilkkukisassa Salossa. Tämän jälkeen Elmo Heinonen laittoi pallon verkkoon ja SalPan juhlat pääsivät alkamaan.

SalPa oli saanut Interistä mukaan kokoonpanoon myös laituri Daniel Rökmanin , joka pelasikin lähes täydet minuutit.

HJK:sta lainalla oleva Bagci venyi rankkaritorjuntaan myös sunnuntaina Mikkelissä, toki varsinaisella peliajalla tällä kertaa. Ottelua oli pelattu 16 minuuttia, kun Joel Laitinen kompuroi rangaistusalueen sisällä. Laitinen kuitenkin pääsi vetämään, mutta laukaus meni yli maalin. Erotuomari Amir Hajizadeh kuitenkin osoitti tämän jälkeen pallon 11 metriin.

Bagci aavisti oikein Eero Ylösen aavistuksen ponnettoman alanurkkavedon ja SalPa säästyi takaiskulta.

MP hallitsi ottelun avauspuoliaikaa, mutta toisella jaksolla SalPa pääsi paremmin kontrolloimaan peliä. Maalit jäivät kuitenkin näkemättä.

– Molemmilla oli paikkansa, mutta ei saatu kumpikaan sisään. Klassisesti viimeinen silaus jäi puuttumaan, MP:n tehokärki Santeri Stenius kiteytti Ruudun haastattelussa.

– Ennen matsia oli jo tiedossa, että en varmastikaan pääse paljon palloon. Mielestäni toisella puoliajalla pääsimme jo paremmin pallolliseen peliin mukaan, SalPan hyökkääjä Jesse Huhtala sanoi.

Kun HIFK kyykkäsi sunnuntain toisessa pelissä Pietarsaaressa 0–3-tappioon Jaroa vastaan, on SalPalla vieläkin teoriassa mahdollisuudet ylempään jatkosarjaan. Eroa on nyt kahdeksan pistettä, pelejä jäljellä runkosarjassa kolme.

Kenties ylempi jatkosarja on liikaa vaadittu, mutta joka tapauksessa SalPan tilanne keskikastissa näyttää niin erinomaiselta, että joukkue voi jatkaa kauttaan levollisin mielin.

SalPan maaliero on yhden osuman verran plussalla ja ensimmäiseen putoajaan KäPaan on matkaa nyt seitsemän pistettä. Ensi lauantaina Saloon saapuva KPV on yhdeksän pisteen ja sarjajumbo JJK jo 11 pisteen päässä. Lisäksi tämän kolmikon voitot ovat olleet viime aikoina vähissä.

KPV sai edellisen kerran kolme pistettä 22. heinäkuuta ja KäPa 31. heinäkuuta. JJK:n viimeisin voitto lähes kahden kuukauden takaa.

Peli peliltä näyttää todennäköisemmältä, että SalPa jatkaa toiseksi ylimmällä sarjatasolla myös ensi kaudella.

MP–SalPa 0–0

Ulosajo: Niklas Orjala M 90+1.

SalPan kokoonpano: Halil Bagci; Daniel Kepot, Frans Grönlund, Luka Kuittinen, Nuutti Laaksonen (v) (90+3. Mikael Anttila); Thomas Agyiri (64. Aleksi Jännes), Roope Pyyskänen (65. Elmo Heinonen), Roope Kantola; Daniel Rökman (86. Valtteri Olsbo), Pauli Katajamäki (46. Olli Jakonen); Jesse Huhtala.

SalPan muut vaihtopelaajat: Tatu Österlund (mv), Bamo Ahmadi.

Erotuomari: Amir Hajizadeh

Yleisöä: 1 315

OHO!

Kuittisen ja Rökmanin myötä SalPa on peluuttanut tällä kaudella jo 30 eri pelaajaa.

SalPan seuraava ottelu: SalPa–KPV Salon Urheilupuistossa lauantaina 19. elokuuta kello 18.30.